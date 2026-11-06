مصرع شاب أطاحت به سيارة على الطريق الإقليمي بالعياط

لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصاباته، إثر تعرضه لحادث سيارة على الطريق الإقليمي بدائرة مركز العياط، حيث جرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث مروري على الطريق الإقليمي بالعياط، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين إصابة شاب بإصابات متفرقة نتيجة الحادث.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، إلا أنه توفي متأثرًا بإصاباته، وتم إيداع جثمانه ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، للوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.