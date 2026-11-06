التصريح بدفن جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تصادم بطوخ

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بطوخ وذلك بعد توقيع الكشف الطبي لبيان سبب الوفاة.



وشهد طريق بلتان – أمياي، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، حادث تصادم مروعًا بين دراجتين ناريتين «موتوسيكلين»، أسفر عن مصرع 3 شباب وإصابة شخص رابع بإصابات بالغة، وسط أنباء عن خطورة حالته الصحية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بوقوع الحادث.

وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع المصاب ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل جثامين المتوفين.



وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وكشف ملابسات الحادث.