سعر جرام الفضة اليوم في مصر الأحد 8 نوفمبر 2026 لجميع الأعيرة

شهد سعر الفضة اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية في السوق المحلية المصرية، وسط ترقب المتعاملين لتحركات الأسواق العالمية وانعكاساتها على أسعار المعدن الأبيض، مع استمرار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار مختلف أعيرة الفضة، سواء لأغراض الشراء واقتناء المشغولات أو لتنويع المدخرات من خلال الاستثمار في السبائك والجنيهات الفضية.

وسجل سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 93.75 جنيه للبيع و90.75 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 87 جنيهًا للبيع و84 جنيهًا للشراء، في حين سجلت بقية الأعيرة مستويات متباينة وفقًا لدرجة نقاء المعدن، كما بلغ سعر الجنيه الفضة نحو 696 جنيهًا للبيع و672 جنيهًا للشراء.

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ويأتي استقرار أسعار الفضة في مصر بالتزامن مع متابعة المتعاملين للتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، باعتبارها أحد العوامل المؤثرة في تحديد أسعار المعدن محليًا، إلى جانب تحركات سعر الدولار الأمريكي ومعدلات العرض والطلب، وهو ما يجعل متابعة أسعار البيع والشراء أمرًا مهمًا للراغبين في اتخاذ قرارات الشراء أو إعادة البيع.

سعر الفضة اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 في مصر

تختلف أسعار الفضة في السوق المصرية بحسب العيار ودرجة نقاء المعدن، حيث تتعدد الأعيرة المتداولة بين المستهلكين، ويعكس كل عيار نسبة نقاء مختلفة، وهو ما ينعكس على السعر المعلن للجرام عند البيع والشراء.

وجاءت أسعار الفضة اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 وفقًا للأسعار المعلنة خلال التعاملات المسائية على النحو الآتي، مع توضيح سعر البيع وسعر الشراء لكل عيار، حتى يتمكن المهتمون بشراء المعدن الأبيض من التعرف على مستويات الأسعار ومقارنتها قبل إتمام عمليات البيع أو الشراء.

كم سجل سعر جرام الفضة عيار 999 اليوم؟

بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 خلال تعاملات اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 نحو 93.75 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 90.75 جنيه، ليكون هذا العيار من بين الأعيرة التي يتابعها المهتمون باقتناء الفضة ذات درجة النقاء المرتفعة.

وتساعد معرفة سعر هذا العيار في تكوين صورة أوضح عن مستويات أسعار الفضة داخل السوق المحلية، خصوصًا بالنسبة إلى الراغبين في مقارنة الأسعار المعلنة لمختلف درجات نقاء المعدن قبل اتخاذ قرار الشراء.

ما سعر الفضة عيار 925 اليوم في مصر؟

سجل سعر جرام الفضة عيار 925 اليوم الأحد نحو 87 جنيهًا للبيع، بينما وصل سعر الشراء إلى 84 جنيهًا، ويأتي هذا السعر ضمن مستويات التداول المعلنة للأعيرة المختلفة في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية.

ويحرص كثير من المتعاملين على متابعة سعر الفضة عيار 925 بصورة مستمرة، إلى جانب بقية الأعيرة، بهدف التعرف على الفروق السعرية بينها، وتحديد التكلفة المناسبة عند شراء المنتجات الفضية، مع ضرورة مراعاة المصنعية والدمغة والضرائب عند حساب السعر النهائي.

كم بلغ سعر الفضة عيار 900 اليوم؟

استقر سعر جرام الفضة عيار 900 في السوق المصرية اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 عند نحو 84.5 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء 81.75 جنيه.

ويأتي استقرار هذا العيار ضمن حالة الهدوء الملحوظة التي شهدتها أسعار المعدن الأبيض خلال التعاملات المسائية، في ظل ترقب المتعاملين للتغيرات التي قد تطرأ على الأسواق العالمية، ومدى انعكاسها على مستويات الأسعار داخل السوق المحلية.

سعر جرام الفضة عيار 800 اليوم الأحد

بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 خلال تعاملات اليوم نحو 75.25 جنيه للبيع، في حين سجل سعر الشراء 72.75 جنيه، وفقًا للأسعار المعلنة في السوق المحلية.

ويعد التعرف على سعر هذا العيار جزءًا من متابعة أسعار الفضة بمختلف درجات نقائها، إذ تتيح مقارنة الأسعار للمستهلكين التعرف على الفروق بين الأعيرة المتداولة، وتساعدهم على تقييم تكلفة المنتجات الفضية قبل الشراء، مع الانتباه إلى أن السعر المعلن للجرام لا يمثل بالضرورة التكلفة النهائية للمنتج.

كم سجل سعر الفضة عيار 600 اليوم؟

وصل سعر جرام الفضة عيار 600 في السوق المحلية إلى حوالي 56.25 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 54.5 جنيه، وذلك خلال تعاملات الأحد 8 نوفمبر 2026.

ويأتي هذا السعر ضمن قائمة أسعار الأعيرة المختلفة التي يترقبها المهتمون بمتابعة سوق الفضة في مصر، حيث تختلف قيمة الجرام من عيار إلى آخر وفقًا لدرجة النقاء، وهو ما يجعل تحديد العيار المطلوب خطوة أساسية عند مقارنة الأسعار المعروضة لدى التجار.

ما سعر الجنيه الفضة اليوم في مصر؟

سجل سعر الجنيه الفضة اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 في مصر نحو 696 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 672 جنيهًا، وسط حالة الاستقرار التي سيطرت على أسعار المعدن الأبيض خلال التعاملات المسائية.

ويحظى الجنيه الفضة باهتمام المتعاملين ضمن المنتجات الفضية المتاحة في السوق، سواء من جانب الراغبين في اقتناء الفضة أو الذين يتابعون أسعارها بهدف تنويع مدخراتهم، ولذلك تمثل متابعة سعر البيع وسعر الشراء أهمية خاصة قبل اتخاذ قرار التعامل، لا سيما أن الفارق بين السعرين يعد من العناصر التي ينبغي وضعها في الاعتبار عند التفكير في إعادة البيع.

كم بلغ سعر أوقية الفضة اليوم بالدولار؟

بلغ سعر أوقية الفضة خلال تعاملات اليوم الأحد نحو 51.92 دولار للبيع، بينما سجل سعر الشراء 51.87 دولار، وفقًا للأسعار المعلنة خلال التعاملات.

وتأتي متابعة سعر أوقية الفضة ضمن اهتمامات المتعاملين بالسوق المحلية، في ظل ارتباط أسعار المعدن الأبيض بالتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، وتأثير تحركات سعر الدولار الأمريكي في الأسعار المحلية، إلى جانب عوامل العرض والطلب التي تسهم في تحديد مستويات التداول.

ما العوامل التي تحدد أسعار الفضة في مصر؟

تتحدد أسعار الفضة وفق مجموعة من العوامل المؤثرة في حركة المعدن الأبيض، وفي مقدمتها التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، وتحركات سعر الدولار الأمريكي، إلى جانب معدلات العرض والطلب.

وتؤثر هذه العوامل في مستويات الأسعار المعلنة، وهو ما يدفع المتعاملين إلى متابعة حركة السوق بصورة مستمرة، خصوصًا عند التفكير في شراء كميات من الفضة أو إعادة بيع منتجات سبق اقتناؤها.

كما أن متابعة الأسعار المحلية والعالمية تساعد المهتمين بالمعدن الأبيض على تكوين تصور أفضل عن حركة السوق، ومقارنة الأسعار المعلنة قبل إتمام عمليات الشراء، مع مراعاة اختلاف التكلفة النهائية للمنتجات بحسب نوعها والتاجر الذي تتم من خلاله عملية البيع.

هل سعر جرام الفضة المعلن يشمل المصنعية والدمغة والضرائب؟

لا يعكس السعر المعلن لجرام الفضة التكلفة النهائية للمنتج، إذ تضاف إليه رسوم المصنعية والدمغة والضرائب، وتختلف قيمة هذه الرسوم وفقًا لنوع المنتج والتاجر.

ولذلك ينبغي على المشتري عدم الاعتماد على سعر الجرام المعلن وحده عند تحديد الميزانية المطلوبة لشراء المشغولات الفضية أو السبائك، بل يجب الاستفسار عن إجمالي التكلفة النهائية قبل إتمام عملية الشراء.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة عند مقارنة عروض البيع المختلفة، لأن اختلاف قيمة المصنعية والرسوم الإضافية قد يؤدي إلى اختلاف السعر النهائي حتى عند التعامل مع منتجات من العيار نفسه.

ما أهم النصائح قبل شراء الفضة أو الاستثمار فيها؟

تعد الفضة من المعادن الثمينة التي تحظى باهتمام الكثير من الأفراد، باعتبارها إحدى الوسائل المتاحة لتنويع المدخرات، سواء من خلال اقتناء المشغولات الفضية أو شراء السبائك، وهو ما يجعل التعرف على الأسعار ومتابعة تحركات السوق من الأمور المهمة قبل اتخاذ قرار الشراء.

ومن أبرز النصائح التي ينبغي مراعاتها قبل شراء الفضة عدم الاكتفاء بالتعامل مع تاجر واحد، بل يفضل مقارنة أسعار البيع والشراء لدى عدد من التجار، للتعرف على الفروق السعرية وتحديد العرض الأكثر ملاءمة.

كما ينبغي الانتباه إلى قيمة الفارق بين سعر شراء الفضة وسعر إعادة بيعها، لأن هذا الفارق يؤثر بصورة مباشرة في حساب العائد المحتمل عند إعادة البيع، ويجب كذلك الاستفسار عن قيمة المصنعية والدمغة والضرائب، وعدم الاكتفاء بالسعر المعلن للجرام عند تقدير التكلفة الإجمالية.

ومن المهم أيضًا حساب جميع التكاليف المرتبطة بالمنتج قبل الشراء، ومقارنة السعر النهائي بين التجار، مع مراعاة أن اختلاف نوع المنتج والتاجر ينعكس على قيمة الرسوم الإضافية.

وتساعد هذه الخطوات على تكوين رؤية أكثر وضوحًا بشأن تكلفة اقتناء الفضة، وتقييم الفارق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع، بما يتيح للمستهلك اتخاذ قراره على أساس معرفة الأسعار والتكاليف المرتبطة بالمعاملة، بدلًا من الاعتماد على السعر المعلن للجرام فقط.

وفي ظل استقرار أسعار الفضة خلال تعاملات الأحد 8 نوفمبر 2026، تظل متابعة أسعار مختلف الأعيرة والجنيه الفضة وأوقية الفضة أمرًا مهمًا للمهتمين بالسوق المحلية، خصوصًا مع ارتباط حركة المعدن الأبيض بعدد من المتغيرات العالمية والمحلية التي تؤثر في مستويات البيع والشراء.