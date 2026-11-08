مدير الري بجنوب سيناء: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار.. لتخزين مليون متر مكعب من السيول

كشف الدكتور أحمد الكومي، مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية بجنوب سيناء، عن تنفيذ مشروع لإنشاء 50 بحيرة جبلية بالمحافظة، ضمن المرحلة الأولى من خطة تستهدف حصاد مياه الأمطار والسيول، والحد من مخاطرها، والاستفادة منها في دعم التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية.

المرحلة الأولى تستهدف إقامة 50 بحيرة جبلية

وقال الكومي، خلال لقائه بقناة «إكسترا نيوز»، إن المشروع يحمل العديد من الأهداف، في مقدمتها حماية أهالي المناطق الجبلية من أخطار السيول، إلى جانب تغذية الخزانات الجوفية السطحية لاستخدام المياه في أعمال التنمية على مدار العام.

وأضاف أن الفكرة الرئيسية للمشروع تقوم على دراسة كيفية حصاد مياه السيول وتحويلها من مصدر خطر إلى مورد مائي مستدام، بما يحقق الاستفادة من المياه التي تتساقط على المناطق شبه الجافة والمحرومة من الموارد المائية المستدامة.

وأوضح أن السعة التخزينية للبحيرات تختلف وفقًا لموقع كل بحيرة وتصميمها والعواصف المطرية التي تتعرض لها المنطقة، مشيرًا إلى أن بعض البحيرات تصل سعتها إلى نحو 500 متر مكعب، فيما تتجاوز سعة بحيرات أخرى 1000 متر مكعب.

وأشار إلى أن إجمالي كمية المياه المستهدف تخزينها في الأحواض المائية والبحيرات الجبلية بحوض وادي فيران يقترب من مليون متر مكعب.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى تشمل إنشاء 50 بحيرة جبلية، تليها مرحلة ثانية تتضمن إنشاء 35 بحيرة، ليصل الإجمالي إلى 85 بحيرة، موضحًا أن مدة تنفيذ أعمال البحيرات لا تتجاوز عامًا، فيما لا تزال التكلفة النهائية للمشروع قيد الدراسة.