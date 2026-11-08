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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة: رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات الجيزة وبني سويف.. وعمليات الإنقاذ مستمرة بالعربة الأخيرة لقطار العياط

متحدث الصحة
متحدث الصحة
محمد البدوي

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات في محافظتي الجيزة وبني سويف، منذ وقوع حادث قطار العياط، لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفيات العياط والواسطى وأطفيح، فضلًا عن تحويل الحالات الأكثر خطورة إلى مستشفى جامعة بني سويف ومستشفى بني سويف التخصصي.

المتابعة المباشرة من الرئيس

وأوضح أن الدولة المصرية تتحرك بشكل سريع للتعامل مع تداعيات الحادث، في ظل المتابعة المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وكافة الوزراء والجهات المعنية.

 انتهاء عمليات الإنقاذ والتأكد من عدم وجود مصابين

وفيما يتعلق بعمليات البحث والإنقاذ، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أنها لا تزال جارية في العربة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الحصيلة المعلنة تظل شبه نهائية لحين انتهاء عمليات الإنقاذ والتأكد من عدم وجود مصابين أو ضحايا آخرين.

 إعلان الحصيلة النهائية 

وأعرب عن أمله في ألا تسفر عمليات الإنقاذ المتواصلة عن العثور على حالات جديدة، مؤكدًا أن إعلان الحصيلة النهائية يرتبط بانتهاء أعمال البحث والتأكد من الموقف بالكامل.

حسام عبد الغفار الصحة وزارة الصحة العياط قطار العياط

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