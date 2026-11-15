قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبول دمـ ـوي بعد العودة من المدرسة.. تفاصيل واقعة اعتـ ـداء مدرس على تلميذ بالصف الثالث الابتدائي في القليوبية
ازدراء الأديان وانتحال صفة.. مرتضى منصور يتقدم بـ12 بلاغا ضد أحمد عبده ماهر
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: مصر تمتلك مقومات تعزز دورها كمركز إقليمي للتجارة
خبير لوائح عن صراع الهداف بين صلاح وحسام حسن: «فيفا» ليس جهة اعتماد للأرقام التهديفية الفردية
القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف.. وهذه عقوبتها بالقانون
انطلاق "دوري مستقبل وطن" في ديسمبر بجميع محافظات الجمهورية
متحدث اللجنة المصرية بغزة: دعم القاهرة للقطاع ساهم في إنقاذ الأطفال من الجوع
مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب إلى مالاوي
رئيس التأمين الصحي: تطوير التموين الطبي وميكنة 637 صيدلية وتوسيع خدمات توصيل العلاج للمنازل
الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة
طوله 35 متر .. جيش الاحتلال يزعم تدمير نفقا في جنوب لبنان
وزير الصحة يتابع مستجدات تنفيذ المدينتين الطبيتين في العاصمة الإدارية والعلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة الوادي الجديد يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق لها

رئيس جامعة الوادي الجديد
رئيس جامعة الوادي الجديد
أ ش أ

استقبل الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، اليوم / الأحد/ السفيرة إنجلينا إيخهورست، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش زيارتها للمحافظة، وبحضور نواب رئيس الجامعة .

وأعرب رئيس الجامعة - خلال اللقاء - عن ترحيبه بالسفيرة والوفد المرافق، مؤكدًا حرص الجامعة على تعزيز سبل التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في المجالات الأكاديمية والبحثية والتنموية.

وكانت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، استقبلت أمس /السبت/، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لها، وذلك في مستهل زيارتها للمحافظة، والتي تستمر حتى 17 نوفمبر الجاري، في إطار تعزيز أطر التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للشراكة في عدد من المجالات التنموية، وذلك بحضور الدكتور هشام الشيمي سكرتير عام المحافظة، والمهندسة سارة البطوطي المدير التنفيذي لشركة ECOnsult للاستشارات الهندسية والبيئية والسفيرة الدولية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، وحامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وأوضحت المحافظ أن الزيارة تستهدف تعزيز أوجه التعاون مع الإتحاد الأوروبي، وبحث آليات دعم المشروعات التنموية وفتح آفاق أوسع للشراكة وتبادل الخبرات بما يتماشى مع أولويات التنمية بالمحافظة.

وفي مستهل الزيارة، عقدت المحافظ اجتماعًا مع الوفد عرضت خلاله أبرز المقومات التنموية والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها المحافظة، إلى جانب الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمحافظة و المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات، والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، كما ناقش اللقاء مشروعات التعاون المقترحة في مجال التحول الأخضر لآبار الري الزراعية الخاصة بالأهالي باستخدام الطاقة الشمسية ومشروع دعم الحفاظ على التراث الحضاري لقرية القصر الإسلامية، معربةً عن تقديرها للمنح المقدمة من الإتحاد من خلال عدد من البرامج و الجمعيات في مجال دعم الحرف التراثية والبيئية و تمكين المرأة، ومثمنةً هذه الزيارة الأولى من نوعها التي تمتد على مدار أربعة أيام، وتتضمن جولات ميدانية بعدد من مراكز المحافظة.

الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

محمد صلاح

تبرع بمليوني جنيه .. أحمد دويدار يكشف جانبًا إنسانيًا من حياة محمد صلاح

حسام البدري

جمال محمد علي يكشف مفاجأة بشأن الرخصة التدريبية لحسام البدري

علي ماهر

قرارات جديدة من علي ماهر لفرض الانضباط داخل معسكر منتخب مصر

ام دونا

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

منتخب مصر

زكي عبدالفتاح: كنت أتمنى أن يتنازل محمد صلاح عن ركلة الجزاء لحمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

النائب محمد سمير مكي

وكيل زراعة الشيوخ: الإصلاح التشريعي ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

تعديلات قانون الكهرباء

قبل مناقشة تعديلات الكهرباء غدا.. غرامات تصل إلى مليوني جنيه ومصادرة الأجهزة المخالفة لهؤلاء

ت أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري

أمانة الشباب المركزية بالشعب الجمهوري تعقد أول اجتماع تنظيمي عقب تشكيلها لمناقشة خطة العمل وأولويات المرحلة المقبلة

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد