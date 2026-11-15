رئيس جامعة الوادي الجديد يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق لها

استقبل الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، اليوم / الأحد/ السفيرة إنجلينا إيخهورست، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش زيارتها للمحافظة، وبحضور نواب رئيس الجامعة .

وأعرب رئيس الجامعة - خلال اللقاء - عن ترحيبه بالسفيرة والوفد المرافق، مؤكدًا حرص الجامعة على تعزيز سبل التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في المجالات الأكاديمية والبحثية والتنموية.

وكانت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، استقبلت أمس /السبت/، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لها، وذلك في مستهل زيارتها للمحافظة، والتي تستمر حتى 17 نوفمبر الجاري، في إطار تعزيز أطر التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للشراكة في عدد من المجالات التنموية، وذلك بحضور الدكتور هشام الشيمي سكرتير عام المحافظة، والمهندسة سارة البطوطي المدير التنفيذي لشركة ECOnsult للاستشارات الهندسية والبيئية والسفيرة الدولية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، وحامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وأوضحت المحافظ أن الزيارة تستهدف تعزيز أوجه التعاون مع الإتحاد الأوروبي، وبحث آليات دعم المشروعات التنموية وفتح آفاق أوسع للشراكة وتبادل الخبرات بما يتماشى مع أولويات التنمية بالمحافظة.

وفي مستهل الزيارة، عقدت المحافظ اجتماعًا مع الوفد عرضت خلاله أبرز المقومات التنموية والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها المحافظة، إلى جانب الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمحافظة و المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات، والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، كما ناقش اللقاء مشروعات التعاون المقترحة في مجال التحول الأخضر لآبار الري الزراعية الخاصة بالأهالي باستخدام الطاقة الشمسية ومشروع دعم الحفاظ على التراث الحضاري لقرية القصر الإسلامية، معربةً عن تقديرها للمنح المقدمة من الإتحاد من خلال عدد من البرامج و الجمعيات في مجال دعم الحرف التراثية والبيئية و تمكين المرأة، ومثمنةً هذه الزيارة الأولى من نوعها التي تمتد على مدار أربعة أيام، وتتضمن جولات ميدانية بعدد من مراكز المحافظة.