إحالة الحالات الحرجة للمستشفيات.. محافظ القاهرة: 16 سيارة مجهزة تشارك في قافلة طبية بالاسمرات

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، القافلة الطبية ومبادرة التوعية الصحية المقدمة لأهالى مدينة الأسمرات، بالمركز الطبي بالأسمرات 1، التي تُقام يومى 15 و16 نوفمبر الجارى بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة الصحة، فى إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

رافق محافظ القاهرة فى جولته، د.حسام أبو ساطى مدير مديرية الصحة، وعدد من قيادات المحافظة.

محافظ القاهرة

وأكد محافظ القاهرة أن القافلة، التى تضم 16 سيارة طبية مجهزة، تستهدف استقبال نحو 3 آلاف متردد على مدار 48 ساعة، لتقديم خدمات الكشف والفحص والعلاج بالمجان لأهالى الأسمرات، من خلال نخبة من الأساتذة والأطباء المتخصصين.

وأشار د. حسام أبو ساطى مدير مديرية الصحة أن القافلة تقدم خدمات الكشف الطبى فى عدد من التخصصات، تشمل الأطفال والباطنة والجلدية والأنف والأذن وجراحة العظام والمسالك البولية والأسنان والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة، إلى جانب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية من خلال معملين مجهزين للتحاليل الكيميائية ومعامل الدم والطفيليات، فضلًا عن خدمات الأشعة والصيدلية وصرف الأدوية، والكشف عن أمراض الضغط والسكر.

وأضاف محافظ القاهرة أن القافلة تتضمن أيضًا تقديم خدمات التوعية والثقافة الصحية، والتعريف بالمبادرات الرئاسية فى مجال الصحة العامة، والتوعية بمخاطر الإدمان وآثاره السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، فضلًا عن توعية الأسر بأهمية اتباع الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن القافلة لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج، بل تشمل فحص الحالات المرضية وتحديد احتياجاتها العلاجية، وإحالة الحالات التي تستدعي رعاية طبية متخصصة إلى المستشفيات المختصة لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج اللازم، إلى جانب بحث إجراء العمليات الجراحية للحالات المستحقة على نفقة الدولة، وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة لذلك.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر حرص المحافظة على استمرار تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية بمختلف أحياء العاصمة، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول الخدمات الصحية إلى المواطنين وتيسير حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، ويسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.