سعر الذهب في الصاغة الآن

شهدت أسعار المشغولات الذهبية في مصر استقرارًا مع أول تعاملات له اليوم الأحد 15-11-2026.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب ثباتًا مع تداولات اليوم من دون تغيير وسط حالة من الترقب داخل محلات الصاغة المصرية.

تحركات الذهب

وفقد سعر الذهب ما يقارب من 5 جنيهات على الأقل في تداولات أمس ليجدد تراجعه على مدار الأسبوع الماضي بقيمة كسرت حاجز الـ 230 جنيها.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5960 جنيها .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6811 جنيها للشراء و 6782 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6243 جنيها للشراء و 6211 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5960 جنيها للشراء و 5935 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5108 جنيها للشراء و 5087 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 3973 جنيها للشراء و 3956 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجينه الذهب 47,68 ألف جنيها للشراء و 47.48 ألف جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 3885 دولار للشراء و 3884 دولار للبيع.