"الرقابة المالية" تطلق برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز دور المرأة في مجالس الإدارة والقيادة المؤسسية

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، من خلال مجموعة عمل المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية التي يترأسها الدكتور طارق سيف نائب رئيس الهيئة وبالتعاون مع مركز المديرين المصري، فعاليات البرنامج التنفيذي "المرأة في مجالس الإدارة والقيادة المؤسسية" بمشاركة أكثر من 150 سيدة من عضوات مجالس الإدارة بالشركات والمؤسسات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الأحد، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الهيئة لتمكين المرأة اقتصاديًا ومهنيًا، وتوسيع نطاق مشاركتها في مواقع صنع القرار والقيادة المؤسسية، بما يدعم تطبيقات مبادئ الحوكمة والتنوع في تشكيل مجالس الإدارة، ويسهم في الاستفادة من الكفاءات والخبرات النسائية المؤهلة في تطوير أداء المؤسسات واستدامتها.

من جانبها.. أكدت ياسمين حسن نائب رئيس الإدارة المركزية للمكاتب الفنية ونائب رئيس مجموعة المساواة، الأهمية القصوى التي توليها الهيئة بقيادة الدكتور إسلام عزام لتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال القرارات التنظيمية وبرامج بناء القدرات والآليات الرقابية المتطورة لضمان تكافؤ الفرص في القيادة، بما ينعكس بالإيجاب على مستوى الحوكمة وكفاءة الإدارة.

وبدوره.. استعرض محمد رياض القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمركز المديرين المصري التابع للهيئة، فعاليات البرنامج ومستهدفاته، موضحًا الدور الحيوي والحساس لأعضاء مجالس الإدارة في صناعة القرارات ورسم مستقبل المؤسسات، وضرورة التوعية بما يُثمره تكافؤ الفرص من تحسين لمناخ العمل وتنامي الإنتاجية ومستويات الابتكار.

وركز البرنامج في دورته الأولى على مدار يومين على الأسس والممارسات السليمة لحوكمة الشركات، والتعريف بالدور الاستراتيجي لمجالس الإدارة واختصاصاتها ومسئوليات أعضائها، واستعراض أهمية التنوع في تشكيل المجالس وأثره في تحسين جودة القرارات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وتناول البرنامج الهيكل التنظيمي لمجالس الإدارة، وتشكيل لجانها، والفروق بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين وواجبات ومسئوليات أعضاء المجلس، فضلاً عن إجراءات عمل مجالس الإدارة ولجانها ودور أمين سر المجلس، دعمًا لجاهزية المشاركات لتولي أدوار أكثر فاعلية في مجالس الإدارة والمناصب القيادية.

وسيُفتح باب التسجيل لدورة جديدة من هذا البرنامج لعضوات مجالس إدارة الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، حيث عكست المشاركة الواسعة التي تجاوزت 150 سيدة اهتمام الكوادر النسائية بتطوير قدراتهن وزيادة فرص مشاركتهن في مواقع القيادة وصنع القرار.

من ناحيتهن.. أعربت المُشارِكات عن اعتزازهن بالدور القيادي الرائد الذي تلعبه الهيئة في ملف المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وأهمية التعاون المؤسسي بين الهيئة وذراعها التدريبي مركز المديرين المصري مع الشركات والجهات الخاضعة لإشرافها، لإنجاح البرامج المتخصصة في بناء القدرات ونشر ثقافة الحوكمة بالقطاع المالي غير المصرفي.. مشيدات بجهود الهيئة في خلق بيئة عمل أكثر شمولًا وتوازنّا، وصقل الكفاءات النسائية، من أجل بناء مؤسسات أكثر فاعلية واستدامة، وترسيخ دور المرأة كشريك رئيسي في قيادة الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.

يذكر أن قرارات الهيئة المتتالية لضمان تمثيل عادل للمرأة في مجالس إدارة الجهات الخاضعة لرقابتها قد نجحت في رفع نسبة السيدات في مجالس إدارة شركات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي من 18% إلى 26.9% خلال 5 سنوات فقط بواقع 1236 سيدة بنهاية عام 2025، بحسب بيانات المرصد الإحصائي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.