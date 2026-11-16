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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بتراجع 2.8%.. الرقابة المالية: 25 مليار جنيه تعويضات عملاء النشاط التجاري خلال 6 أشهر

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية
علياء فوزى

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تراجع التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التجاري في مصر خلال الـ 6 أشهر من العام الجاري 2026 بنسبة 2.8%. 

وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية انخفاضا في التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 25,014.8 مليار جنيه خلال  الفترة بين يناير حتى يونيو 2026 مقابل 25.740 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2026، بتراجع  2.8 %، على أساس سنوي.

تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 13,026.8 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2026 مقارنة 13,930.6مليار جنيه بتراجع 6.5 % خلال نفس الفترة من العام 2025.

تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

فيما ارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 2.7 %، لتسجل 15,399.8 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر الأولي من العام  2026، مقارنة 14.990مليار جنيه في نفس الفترة من العام  2025، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

تعويضات التأمين التكافلي 

وكذلك صعدت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 7.3 %، لتسجل 3,412 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر الأولي من العام 2026 مقارنة بـ 3,181 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تراجع إجمالي التعويضات خلال 6 أشهر 

وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 28,426.6 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2026 مقابل 28,921.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 1.7%.

الرقابة المالية تعويضات التأمين التجاري تأمينات الحياة شركات التأمين

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