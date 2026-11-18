شارك المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية للشئون الفنية والرياضية، في اجتماع اللجنة المنظمة للدورة الأفريقية الرابعة عشرة «القاهرة 2027»، والذي عُقد بالعاصمة الجديدة، بحضور ممثلي الاتحادات الرياضية.

وتناول الاجتماع متابعة الاستعدادات الجارية لاستضافة الحدث الرياضي الأفريقي الكبير، ومناقشة الترتيبات الفنية والرياضية الخاصة بتنظيم الدورة، إلى جانب التنسيق مع الاتحادات الرياضية المختلفة، للوقوف على متطلبات المشاركة والتجهيزات اللازمة بما يضمن الإعداد الجيد للمنافسات.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالجوانب الفنية والتنظيمية، في إطار العمل على وضع التصورات المناسبة لاستضافة دورة تليق بمكانة مصر الرياضية وقدرتها على تنظيم كبرى البطولات والأحداث القارية والدولية.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن سلسلة التحضيرات المبكرة لدورة الألعاب الأفريقية «القاهرة 2027»، بهدف توحيد الجهود بين اللجنة المنظمة والاتحادات الرياضية، والعمل على توفير جميع متطلبات النجاح قبل انطلاق المنافسات.