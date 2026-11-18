خيّم الحزن على أهالي قرية دمو بمحافظة الفيوم عقب وفاة عيد رضوان رمضان البالغ من العمر 55 عاما أثناء وجوده بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة في واقعة مؤثرة بعدما فارق الحياة عقب أدائه صلاة الفجر بالمسجد الحرام وكان صائما.



شعر بتعب عقب صلاة الفجر ونُقل إلى المستشفى

وقال سعيد المرجاوي أحد أبناء قرية دمو في تصريح خاص لـ« صدي البلد » إن الفقيد شعر بحالة من التعب عقب أدائه صلاة الفجر بالمسجد الحرام وعلى الفور جرى نقله إلى مستشفى النور التخصصي بالمملكة العربية السعودية لمحاولة إسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له إلا أن حالته انتهت بوفاته.



صلاة الجنازة بالمسجد الحرام بعد صلاة الظهر

وأضاف أن الراحل كان يؤدي مناسك العمرة وكان صائما يوم وفاته مشيرا إلى أن صلاة الجنازة أُقيمت عليه بالمسجد الحرام عقب صلاة الظهر وسط أجواء إيمانية مؤثرة قبل أن يُوارى جثمانه الثرى في مقابر البقيع بالمدينة المنورة.



حالة من الحزن بين أهالي قرية دمو

واختتم سعيد المرجاوي حديثه بالإشارة إلى أن الفقيد كان يتمتع بمحبة كبيرة بين أهالي قريته وكل من عرفوه وكان محبوبا من الجميع مؤكدا أن خبر وفاته ترك حالة من الحزن والأسى بين أسرته وأصدقائه وأبناء القرية الذين نعوه بكلمات مؤثرة داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.