تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، ليخسر المعدن النفيس 4 ريالات في جميع الأعيرة.

استقرت أسعار الذهب العالمية اليوم لكنها ظلت قرب أدنى مستوى لها في أكثر من عام متأثرة بقوة الدولار ورهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عالمياً اليوم في المعاملات الفورية عند 3856.52 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب في السعودية اليوم

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء في السعودية اليوم نحو 464.60 ريال سعودي، بما يعادل 123.89 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم، وهو الأكثر تداولاً في المشغولات الذهبية، نحو 406.52 ريال سعودي، بما يعادل 108.41 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم نحو 425.88 ريال سعودي، بما يعادل 113.57 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في السعودية

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم وهو الأقل سعرًا والأكثر شعبية نحو 348.45 ريال سعودي، بما يعادل 92.92 دولار.

سعر السبائك الذهبية في السعودية اليوم

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن جرام واحد نحو 511.06 ريال سعودي، بما يعادل 136.28 دولار.

سجلت سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام نحو 1,219.57 ريال (325.22 دولار).

ووصلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات إلى نحو 2,415.91 ريال سعودي (644.24 دولار)،

وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 4,776.06 ريال (1,273.62 دولار).

وسجلت سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 9,487.07 ريال سعودي (2,529.89 دولار).

ووصلت سبيكة الذهب وزن 50 جراما لنحو 23,555.07 ريال (6,281.35 دولار).