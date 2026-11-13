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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد تصدره التريند.. طريقة عمل السينابون الدافئ في المنزل بمذاق المحلات

السينابون
السينابون
ريهام قدري

تصدر السينابون اهتمامات محبي الحلويات، بفضل مذاقه المميز الذي يجمع بين العجينة الهشة وحشوة القرفة الغنية والسكر البني، مع طبقة الصوص الكريمي التي تضيف له طعمًا لا يقاوم.

ومع أجواء الإجازة، تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل السينابون في المنزل بدلًا من شرائه جاهزًا، خاصة أنه يمكن تحضيره بمكونات بسيطة والحصول على نتيجة قريبة من المحلات.

مكونات السينابون

للعجينة:

  • 3 أكواب ونصف من الدقيق.
  • كوب من الحليب الدافئ.
  • ربع كوب من السكر.
  • بيضة.
  • 3 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة.
  • ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
  • ملعقة صغيرة من الفانيليا.
  • نصف ملعقة صغيرة من الملح.

للحشوة:

  • نصف كوب من السكر البني.
  • ملعقتان كبيرتان من القرفة.
  • 3 ملاعق كبيرة من الزبدة الطرية.

للصوص الكريمي:

  • 4 ملاعق كبيرة من الجبن الكريمي.
  • ملعقتان كبيرتان من الزبدة.
  • نصف كوب من السكر البودرة.
  • ملعقة صغيرة من الفانيليا.
  • ملعقة أو ملعقتان من الحليب.

طريقة عمل السينابون

  1. اخلطي الحليب الدافئ مع الخميرة والسكر، واتركي الخليط لمدة 10 دقائق حتى تظهر رغوة على السطح.
  2. أضيفي البيضة والفانيليا والزبدة والملح، ثم ضعي الدقيق تدريجيًا واعجني حتى تحصلي على عجينة ناعمة وطرية.
  3. غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا حتى يتضاعف حجمها.
  4. افردي العجينة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق على شكل مستطيل.
  5. ادهني الوجه بالزبدة الطرية، ثم وزعي خليط السكر البني والقرفة بالتساوي.
  6. لفي العجينة على شكل أسطوانة، ثم قطعيها إلى حلقات متساوية.
  7. رصي قطع السينابون في صينية مدهونة بالزبدة، واتركيها ترتاح لمدة 20 إلى 30 دقيقة.
  8. أدخلي الصينية فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة، حتى يصبح لونها ذهبيًا.

طريقة تحضير صوص السينابون

اخلطي الجبن الكريمي مع الزبدة والسكر البودرة والفانيليا، ثم أضيفي الحليب تدريجيًا حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

وزعي الصوص فوق السينابون فور خروجه من الفرن وهو دافئ، حتى يتشرب جزءًا من الصوص ويصبح مذاقه غنيًا.

سر نجاح السينابون مثل المحلات

  • لا تكثري من الدقيق حتى لا تصبح العجينة جافة.
  • احرصي على أن يكون الحليب دافئًا وليس ساخنًا حتى لا يفسد الخميرة.
  • اتركي العجينة تختمر جيدًا للحصول على قوام هش.
  • لا تتركي السينابون في الفرن أكثر من اللازم حتى لا يجف.
  • أضيفي الصوص وهو دافئ للحصول على أفضل مذاق وقوام.
سينابون السينابون طريقة السينابون سينابون بالقرفة

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