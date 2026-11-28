يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الإفريقي التونسي، في السادسة مساء اليوم السبت، الموافق 28 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، الناقل الحصري للبطولة في المنطقة.

مجموعة الزمالك في البطولة

ويلعب الزمالك في المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا يانج أفريكانز التنزاني ومولودية الجزائر.

حضور جماهيري كبير

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 42 ألف مشجع، مع تخصيص عدد من المدرجات لجماهير الزمالك، ومدرج الثالثة يسار السفلي لجماهير الفريق التونسي.

الفريق الأبيض يصل بمعنويات مرتفعة

ويدخل الزمالك المواجهة عقب فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف، الإثنين، في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة ويحتل المركز الثاني.

ويسعى الفريق الأبيض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد أول ثلاث نقاط في مشواره الإفريقي.