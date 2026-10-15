البنك المركزي: 527 مليون عملية تحويل عبر محافظ الهاتف المحمول خلال 3 أشهر

ارتفع عدد عمليات التحويل بين المحافظ الإلكترونية والهاتف المحمول مقدار 53% بالمقارنة بعام 2025؛ لتسجل 527 مليون معاملة في أول 3 شهور من العام 2026 “ يناير - مارس ” من نفس العام.

وبحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي فقد وصلت قيمة عمليات التحويل بين محافظ الهاتف المحمول ارتفعت بنسبة 51% خلال عام 2025، مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت قيمة هذه العمليات نحو 914 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026.

توفيق أوضاع البنوك

وأشار المركزي إلى مواصلة العمل على توفيق أوضاع البنوك مع متطلبات القواعد المنظمة للتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات، وذلك في إطار استكمال أهداف هذه القواعد وتعزيز تكامل الخدمات المالية الرقمية.

محافظ البنوك ترتفع

وفيما يتعلق بعمليات الإيداع عبر محافظ الهاتف المحمول، سجلت قيمتها نحو 246 مليار جنيه خلال عام 2025، بزيادة قدرها 22% مقارنة بعام 2024.

وبلغت قيمة عمليات الإيداع نحو 59 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026