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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي: 55% زيادة في الاستثمار الأجنبي لمصر في أول 6 شهور من العام المالي الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

ارتفع صافي الاستثمار  الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 55% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2025/2026 الماضية، ليسجل 9.3 مليار دولار، مقابل 6 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأرجع تقرير صادر عن البنك المركزي المصري؛ ارتفاع تلك الاستثمارات إلي زيادة التدفقات الاستثمارية الواردة إلى مصر، والتي سجلت نحو 4.5 مليار دولار.

أبرز الاستثمارات

وتضمنت تلك الزيادة  نحو 3.5 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، في إطار صفقة تطوير وتنمية منطقة علم الروم بالشراكة الاستثمارية مع دولة قطر.

وقال البنك المركزي إن التدفقات الاستثمارية المعاد تحويلها إلى الخارج ارتفعت إلى نحو 1.2 مليار دولار خلال الفترة محل التقرير.

 الدول العربية تتصدر الاستثمارات الأجنبية في مصر

وتصدرت الدول العربية قائمة التدفقات الاستثمارية إلى مصر خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026، بإجمالي بلغ نحو 6.8 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وجاءت قطر في مقدمة الدول العربية المستثمرة، بعدما ارتفع صافي تدفقاتها الاستثمارية بنحو 3.6 مليار دولار في إطار صفقة تطوير منطقة علم الروم، ليصل صافي الاستثمار القطري إلى نحو 3.8 مليار دولار.

كما سجل صافي الاستثمار الإماراتي نحو 1.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 243.6 مليون دولار، فيما ارتفع صافي الاستثمار الكويتي بنحو 167.3 مليون دولار ليصل إلى 485.6 مليون دولار.

وبلغ صافي الاستثمار المغربي نحو 124.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 83.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

ارتفاع استثمارات الاتحاد الأوروبي وتراجع تدفقات دول أخرى

وذكر التقرير أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي ارتفع بنحو 277 مليون دولار، ليسجل 665.3 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2025/2026.

وعلي سياق متصل فقد  تراجع صافي التدفقات الاستثمارية من المملكة المتحدة إلى نحو 534.5 مليون دولار، ومن الولايات المتحدة الأمريكية إلى 237.1 مليون دولار، بينما سجل صافي التدفقات من باقي دول العالم نحو 989.2 مليون دولار بنهاية الفترة محل التقرير.

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