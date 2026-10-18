قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الإمارات يبحث مع وزير الدفاع السعودي تعزيز علاقات التعاون المشتركة
فرنسا تجدد ضرورة احترام وقف إطلاق النار في لبنان وحماية المدنيين والبنى التحتية
أحمد موسى يكشف مفاجآت عن الحوثيين.. صواريخهم مداها يتجاوز 2000 كيلومتر وتهدد المنطقة
قرار أمريكي عاجل بشأن وجود مواطني السودان وأوكرانيا على أراضيها
فجر اليمن.. 24 صاروخًا ومقذوفًا يستهدف السكان في مأرب خلال 72 ساعة والتصعيد يتواصل
احتجاجات في ميلانو لليوم الثاني ورئيسة وزراء إيطاليا تدعو لاجتماع غدا
أحمد موسى ينتقد تصاعد الفوضى في أوروبا : أين شعارات الحريات وحقوق الإنسان؟
آرسنال يحقق فوزاً صعباً أمام نوتينغهام فورست
أحمد موسى: خسائر متلاحقة تضرب الحوثيين وتراجع قدراتهم الصاروخية
داليا إبراهيم: أعتزلت الفن نهائيا دون رجعة.. والحمد لله على ما قدمته
القوات الروسية تشن هجوما على البنية التحتية الحيوية في منطقة فينيتسا
أحمد موسى يكشف أهداف واشنطن تجاه إيران ويحذر من تداعيات ما بعد انتخابات الكونجرس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تكامل الخدمات.. رئيس هيئة الاستثمار: علم الروم نقلة تنموية لمحافظة مطروح

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعالية إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع «علم الروم» بالساحل الشمالي الغربي، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد الدكتور محمد عوض أن مشروع علم الروم يمثل نجاح جديد من نجاحات منظومة المناطق الاستثمارية، التي تزايد الطلب عليها مع ارتباطها بمفهوم تكامل الخدمات، حيث يتم تمثيل الجهات المعنية بالاستثمار في مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، وبالتالي يتم استصدار جميع الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة للمستثمرين عن طريق مجلس إدارة المنطقة، بإجراءات مُيسرة ومنظمة، وبتنسيق كامل بيني المطورين ومؤسسات الدولة، بما يعزز من كفاءة التنفيذ وسرعة التشغيل.

12 منطقة استثمارية 

ويوجد حالياً 12 منطقة استثمارية قائمة تضم 1300 مشروع وتوفر 78 ألف فرصة عمل، تحقق إضافة تنموية ملموسة للإقليم المحيط، وتقدم نموذج جاذب لاستثمارات جديدة، حيث تشهد مشروعات المناطق الاستثمارية معدلات تنفيذ وتشغيل أسرع نتيجة الإجراءات المُيسرة واستقرار بيئة العمل.

وأشار الدكتور محمد عوض إلى أن مشروع «علم الروم» يمثل نقلة تنموية لمحافظة مطروح، ويحقق أحد أهداف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهو التوزيع الكفؤ والفعال للاستثمارات على كافة مناطق الجمهورية، حيث يوفر المشروع فرص عمل لائقة لأبناء المحافظة على مدار تنفيذ وتشغيل المشروع، مؤكداً التزام الهيئة بتقديم كافة التيسيرات والرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة للمساهمة في استمرارية المشروع ونجاحه.

هيئة الاستثمار محافظة مطروح أرض علم الروم استثمارات المناطق الاستثمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

حالة الطقس

الأجواء الباردة تقترب .. تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال أسبوع

جنيهات ذهب

قفز فوق الـ50 ألفا.. سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد

ترشيحاتنا

بايك BJ40 برو 2027

سعر ومواصفات بايك BJ40 برو 2027 في السعودية

فيات توبولينو

فيات توبولينو ضمن قائمة مجلة TIME لأفضل الاختراعات لعام 2026

جيتور ترافيلر 7 الجديدة

بتصميم عصري وجذاب.. جيتور ترافيلر 7 تظهر لأول مرة

بالصور

يا أغلى اسم في الوجود.. معلمة تشارك طلابها الغناء في مشهد يغمره الفخر بالوطن

المعلمة
المعلمة
المعلمة

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: الماء بلسم طبيعي ضد الحساسية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أجساد حاضرة وأرواح غائبة.. أزمة التواصل الإنساني

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

المزيد