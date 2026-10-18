تكامل الخدمات.. رئيس هيئة الاستثمار: علم الروم نقلة تنموية لمحافظة مطروح

شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعالية إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع «علم الروم» بالساحل الشمالي الغربي، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد الدكتور محمد عوض أن مشروع علم الروم يمثل نجاح جديد من نجاحات منظومة المناطق الاستثمارية، التي تزايد الطلب عليها مع ارتباطها بمفهوم تكامل الخدمات، حيث يتم تمثيل الجهات المعنية بالاستثمار في مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، وبالتالي يتم استصدار جميع الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة للمستثمرين عن طريق مجلس إدارة المنطقة، بإجراءات مُيسرة ومنظمة، وبتنسيق كامل بيني المطورين ومؤسسات الدولة، بما يعزز من كفاءة التنفيذ وسرعة التشغيل.

12 منطقة استثمارية

ويوجد حالياً 12 منطقة استثمارية قائمة تضم 1300 مشروع وتوفر 78 ألف فرصة عمل، تحقق إضافة تنموية ملموسة للإقليم المحيط، وتقدم نموذج جاذب لاستثمارات جديدة، حيث تشهد مشروعات المناطق الاستثمارية معدلات تنفيذ وتشغيل أسرع نتيجة الإجراءات المُيسرة واستقرار بيئة العمل.

وأشار الدكتور محمد عوض إلى أن مشروع «علم الروم» يمثل نقلة تنموية لمحافظة مطروح، ويحقق أحد أهداف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهو التوزيع الكفؤ والفعال للاستثمارات على كافة مناطق الجمهورية، حيث يوفر المشروع فرص عمل لائقة لأبناء المحافظة على مدار تنفيذ وتشغيل المشروع، مؤكداً التزام الهيئة بتقديم كافة التيسيرات والرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة للمساهمة في استمرارية المشروع ونجاحه.