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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس هيئة الاستثمار : مصر تمتلك فرصًا واعدة لتعزيز الشراكات الاستثمارية مع كبرى المجموعات الأفريقية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
علياء فوزى

نيابة عن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعالية استثمارية نظمتها البورصة المصرية بمقرها التاريخي بوسط القاهرة، بحضور السيد أليكو دانجوتي، مؤسس ورئيس مجموعة «دانجوتي» (Dangote Group)، ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأفارقة.

وأكد الدكتور محمد عوض حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الاستثمارية مع كبرى المجموعات الأفريقية وتحويل المصالح المشتركة إلى مشروعات ملموسة، معربًا عن تطلعه لبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع المجموعة.

 مجتمعي الأعمال المصري والأفريقي

ومن جانبه، أكد السيد عمرو رضوان، رئيس البورصة المصرية، أهمية الفعالية في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال المصري والأفريقي وترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا للاستثمار وأسواق المال.

وأكد السيد أليكو دانجوتي أهمية تعزيز التعاون الاستثماري بين الدول الأفريقية، مشيرًا إلى خطط المجموعة حتى عام 2030، التي تتضمن دخول السوق المصرية وضخ استثمارات جديدة.

وتأتي الفعالية في ضوء الطرح الأولي لإحدى شركات المجموعة بالبورصة النيجيرية، الذي وُصف بأنه الأكبر في تاريخ أسواق المال الأفريقية، بهدف بحث فرص التعاون وجذب استثمارات جديدة إلى مصر. وتتنوع أنشطة المجموعة بين الأسمنت ومواد البناء وتكرير البترول والبتروكيماويات والأسمدة والصناعات الغذائية.

الاستثمار التجارة الخارجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة البورصة المستثمرين المصريين

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