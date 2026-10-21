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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة الاستثمار تختتم تدريب طلاب الجامعات لعام 2026

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حفل توزيع شهادات اجتياز برنامج التدريب الصيفي للطلاب لعام 2026.

 وأكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن البرنامج يمثل فرصة مهمة للتعرف على طبيعة العمل المؤسسي ومجالاته المختلفة واكتساب الخبرات العملية، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل.

إعداد جيل مؤهل للمشاركة في التنمية الاقتصادية 

وأضاف أن الهيئة تحرص على إتاحة الفرصة أمام الطلاب للاستفادة من الخبرات العملية، بما يدعم إعداد جيل مؤهل للمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية. 

وأشار إلى أهمية الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية الحديثة ودورها في إحداث نقلة نوعية في مختلف مجالات العمل، مؤكدا ضرورة تعزيز وعي الشباب بهذه التقنيات وتنمية قدراتهم على توظيفها لمواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلية.

وشهد الحفل عرضا تقديميا استعرض أبرز فعاليات البرنامج والأنشطة التي شارك فيها الطلاب خلال شهري يوليو وأغسطس بالقاهرة وعدد من المحافظات، إلى جانب تكريم الطلاب وتوزيع شهادات اجتياز البرنامج وفقا للمجموعات التدريبية، تقديرا لمشاركتهم وحرصهم على الاستفادة من الأنشطة التدريبية المختلفة.

رئيس هيئة الاستثمار التنمية الاقتصادية الذكاء الاصطناعي سوق العمل برنامج التدريب الصيفي

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