نادي النصر يشكو حكم مباراة الداخلية للجنة الحكام

قرر مجلس إدارة نادي النصر برئاسة المهندس هشام قطب تقديم شكوى ضد حكم مباراة النصر امام الداخلية والتي انتهت بالتعادل 2/2 حيث تسبب حكم المباراة في ظلم الفريق وضياع نقطتين غاليتين في صراع دوري المحترفين بعد عدم احتساب العديد من الأخطاء والكرات الخشنة ضد لاعبي النصر.

جاء ذلك بالإضافة إلي احتساب وقت بدل من ضائع 5 دقائق امتد الى 9 دقاق حتى تمكن فريق الداخلية من تسجيل هدف التعادل.

وكان النصر قد نجح في التقدم في النتيجة بإحراز هدفين الأول عن طريق احمد حسين واحرز مصطفى صاصا الهدف الثاني في الشوط الثاني ثم تمكن الداخلية من تسجيل الهدف الاول قبل أن يحرز الداخلية الهدف الثاني في الوقت بدل من ضائع.