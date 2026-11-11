وكيل كونتي يكشف حقيقة مفاوضات أهلي جدة السعودي

رد فيديريكو باستوريلو وكيل أعمال المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي على ربط اسم موكله بالنادي الأهلي في ظل بحث الأخير عن مدرب جديد واستقراره على رحيل بوسيتش من تدريب بطل آسيا.

وقال باستوريلو في تصريحات صحفية: الأهلي لم يتفاوض مع كونتي لتدريبه حتى هذه اللحظة، وكونتي في الوقت الحالي يركز فقط على أوروبا في حال قرر العودة للتدريب خلال الموسم الحالي، ولأكون صريح أي مدرب يتمنى العمل في الدوري السعودي بسبب تطوره الكبير وتواجد لاعبين عالميين.

وكانت تقارير صحفية ربطت اسم كونتي بالنادي الأهلي في ظل الأنباء المتداولة حول رحيل بوسيتش بسبب سوء الأداء فيما تحاول إدارة النادي الأهلي اتخاذ قرار نهائي خلال فترة التوقف الدولي الحالي.