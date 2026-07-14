خالد الغندور: المنتخب أعاد الفرحة للمصريين.. وما تحقق في كأس العالم بداية الانطلاق

أكد الإعلامي خالد الغندور أن منتخب مصر حقق إنجازًا تاريخيًا خلال مشاركته في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن الفريق نجح في إسعاد الشعب المصري بأكمله، مطالبًا بالحفاظ على حالة التفاؤل والبناء على ما تحقق خلال البطولة.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "الحمد لله.. فرحنا بمنتخب مصر، الذي حقق حاجتين مهمتين؛ الأولى أنه حقق نتائج في كأس العالم لأول مرة في تاريخ مشاركات مصر منذ عام 1934 وحتى 2026، والثانية أنه أسعد المصريين جميعًا، من فخامة الرئيس إلى أصغر طفل مصري".

وأشاد باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة المنتخب وتكريمها، مؤكدًا أن هذا التكريم يُعد أكبر وسام لمنظومة المنتخب والرياضة المصرية، مضيفًا أن الرئيس عبّر من خلال هذا الاستقبال عن مشاعر الشعب المصري تجاه الإنجاز الذي تحقق.

وأشار الغندور إلى أن رحلة المنتخب في البطولة أعادت أجواء الالتفاف حول الكرة المصرية، قائلًا إن المنتخب نجح في إحياء روح "اللمة" بين الأصدقاء والعائلات والجماهير العربية خلف منتخب مصر، رغم عدم التتويج باللقب.

وأضاف أن لاعبي المنتخب قدموا كل ما لديهم، وتأهلوا إلى دور الـ32 ثم دور الـ16، وقدموا مباراة قوية أمام منتخب الأرجنتين بطل العالم 2022، مؤكدًا أن الفراعنة كانوا على بُعد دقائق قليلة من بلوغ ربع النهائي بعدما تقدموا بهدفين دون رد حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن تتغير مجريات اللقاء، مشيرًا أيضًا إلى وجود قرارات تحكيمية أثارت العديد من التساؤلات الفنية.

وشدد الغندور على ضرورة الاستفادة من هذه التجربة، سواء في كيفية التعامل مع الضغوط التحكيمية أو الحفاظ على التقدم في المباريات الكبرى، معتبرًا أن ما تحقق يمثل نقطة انطلاق يجب البناء عليها، وليس نهاية المشوار.

كما أشاد بإشادة الرئيس السيسي بالمدرب المصري ودعمه لاستمراره، معربًا عن أمله في أن تمنح الأندية الكبرى، مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز، الفرصة للمدربين المصريين، مؤكدًا أن حسام حسن فتح الباب أمام الجميع، وأن أعظم إنجازات الكرة المصرية تحققت بقيادة مدربين وطنيين، مثل محمود الجوهري وحسن شحاتة وحسام حسن.

واختتم الغندور رسالته بالتأكيد على أن المصريين يستحقون الفرحة والحلم، داعيًا إلى التخطيط الجيد للمستقبل بمنتهى الدقة والعدالة من أجل مواصلة النجاحات، مختتمًا بقوله: "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. ومبروك يا مصر."