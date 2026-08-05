محمد صلاح يكتب الفصل الـ34.. كيف رسم المصريون تاريخهم في الدوري التركي؟

لم يكن انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور مجرد محطة جديدة في مسيرة قائد منتخب مصر بل أضاف فصلًا جديدًا إلى تاريخ طويل من الحضور المصري في الملاعب التركية بدأ قبل عقود ومرّ عبر أسماء صنعت بصمتها في أندية مختلفة قبل أن يصل إلى أكبر نجم في تاريخ الكرة المصرية.

وبات صلاح اللاعب المصري رقم 34 الذي يخوض تجربة الاحتراف في الدوري التركي في انتقال أعاد تسليط الضوء على علاقة الكرة المصرية بإحدى أبرز البطولات الأوروبية والتي شهدت نجاحات لافتة لعدد من اللاعبين المصريين بينما تعثر آخرون في فرض أنفسهم.

صلاح.. وجه الكرة المصرية الوحيد في تركيا

مع انطلاق موسم 2026-2027 أصبح محمد صلاح اللاعب المصري الوحيد في الدوري التركي بعدما انضم إلى صفوف طرابزون سبور في صفقة تاريخية.

ويضم الدوري التركي حاليًا 257 لاعبًا أجنبيًا لكن صلاح سيكون الممثل الوحيد للكرة المصرية بعدما شهدت المواسم الماضية وجود أكثر من لاعب مصري في الوقت نفسه.

ويمثل انتقال قائد منتخب مصر إضافة استثنائية للمسابقة باعتباره أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية خلال العقد الأخير وأحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصري رقم 34

انضم صلاح إلى قائمة تضم 33 لاعبًا مصريًا سبق لهم خوض تجربة الاحتراف في الدوري التركي بداية من جيل التسعينيات وحتى الجيل الحالي.

وشهدت الملاعب التركية مرور أسماء بارزة مثل أحمد حسن وعبد الظاهر السقا وأيمن عبد العزيز وسيد معوض وعمرو زكي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد قبل أن يأتي الدور على قائد الفراعنة.

طرابزون.. المحطة الرابعة للمصريين

لن يكون صلاح أول لاعب مصري يرتدي قميص طرابزون سبور فقد سبقه ثلاثة لاعبين تركوا بصمتهم داخل النادي وهم:

أيمن عبد العزيز.

سيد معوض.

محمود حسن تريزيجيه.

وبانضمام صلاح يرتفع عدد المصريين الذين دافعوا عن ألوان النادي إلى أربعة لاعبين ليواصل طرابزون تقليده في الاعتماد على المواهب المصرية.

أرقام تحكي القصة

وعلى مدار تاريخ مشاركة اللاعبين المصريين في الدوري التركي نجحوا في تسجيل 217 هدفًا وهو رقم يعكس التأثير الكبير الذي تركه نجوم الكرة المصرية داخل المسابقة.

ويتصدر القائمة:

أحمد حسن – 64 هدفًا.

محمود حسن تريزيجيه – 49 هدفًا.

أحمد حسن كوكا – 24 هدفًا.

عبد الظاهر السقا – 17 هدفًا.

مصطفى محمد – 15 هدفًا.

أيمن عبد العزيز – 10 أهداف.

أحمد بلال – 9 أهداف.

محمد يوسف – 8 أهداف.

رمضان رجب – 8 أهداف.

أحمد ياسر ريان – 5 أهداف.

كما سجل كل من أحمد صلاح حسني هدفين فيما أحرز محمد النني وإبراهيم سعيد وسمير كمونة ومحمد عبد الله وعمرو الدسوقي ومحمود كهربا هدفًا لكل منهم.

السقا.. ملك المشاركات

ورغم النجومية العالمية التي يتمتع بها محمد صلاح فإنه سيحتاج إلى سنوات لمعادلة الرقم القياسي الذي يحمله عبد الظاهر السقا.

ويعد السقا أكثر لاعب مصري مشاركة في مباريات الدوري التركي بعدما خاض 295 مباراة في مسيرة استثنائية جعلته أحد أبرز المدافعين الأجانب في تاريخ البطولة.

أما على صعيد الهدافين فيظل أحمد حسن متربعًا على القمة برصيد 64 هدفًا وهو الرقم الذي يمنح "الصقر" مكانة خاصة بين المحترفين المصريين في تركيا.

أنقرة غوجو.. الوجهة المفضلة للمصريين

وعلى مستوى الأندية يتصدر أنقرة غوجو قائمة أكثر الفرق التركية التي استعانت بلاعبين مصريين.

وارتدى قميص النادي ثمانية لاعبين مصريين هم : محمد فاروق و محمد جودة وطارق مصطفى وعمرو الدسوقي وإبراهيم سعيد و رمضان رجب و أحمد بلال و شريف إكرامي.

ولم يشارك شريف إكرامي في أي مباراة بالدوري خلال تجربته مع الفريق بينما ترك بقية اللاعبين بصمات متفاوتة.

المصريون في مختلف المراكز

لم يقتصر الحضور المصري في تركيا على مركز أو جيل معين بل امتد إلى جميع خطوط الملعب.

حراسة المرمى

شهدت البطولة وجود حارس مصري واحد فقط هو شريف إكرامي مع أنقرة غوجو دون أن يشارك في أي مباراة بالدوري.

خط الدفاع

عرف الدوري التركي 11 مدافعًا مصريًا أبرزهم عبد الظاهر السقا وبشير التابعي ومحمد يوسف ومدحت عبد الهادي وإبراهيم سعيد وسمير كمونة وعمرو الدسوقي وحسام عبد المنعم وأمير عزمي مجاهد ومحمد صديق ويحيى نبيل.

الظهير

شارك في هذا المركز كل من كريم حافظ ومحمد عبد الله وسيد معوض.

وسط الملعب

شهدت المسابقة وجود ستة لاعبي وسط دفاعي مصريين هم أيمن عبد العزيز وأحمد حسن ومحمد النني وطارق مصطفى ومحمد شوقي ومحمد جودة.

الخط الأمامي

كان الهجوم الأكثر حضورًا إذ لعب فيه 12 لاعبًا يتقدمهم تريزيجيه وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد وأحمد بلال ورمضان رجب وأحمد ياسر ريان ومحمود كهربا وأحمد صلاح حسني وعمرو زكي ومحمد فاروق وأسامة نبيه وعفت نصار.

البرازيل أولًا.. والمغرب عربيًا

وعلى مستوى الجنسيات الأجنبية تبقى البرازيل الأكثر حضورًا في تاريخ الدوري التركي بعدما شارك 364 لاعبًا برازيليًا في المسابقة وهو الرقم الأعلى بين جميع الجنسيات غير التركية.

أما أفريقيًا فتتصدر نيجيريا القائمة بـ105 لاعبين بينما تتصدر المغرب قائمة الدول العربية بـ50 لاعبًا وهو ما يعكس الحضور القوي للاعبين المغاربة في الكرة التركية خلال السنوات الأخيرة.

مهمة جديدة لكتابة التاريخ

ومع انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور لا يقتصر التحدي على قيادة فريقه للمنافسة على البطولات بل يمتد أيضًا إلى كتابة فصل جديد في سجل المحترفين المصريين بالدوري التركي.

فإذا نجح قائد منتخب مصر في تقديم مستواه المعهود فقد يصبح خلال سنوات قليلة أحد أبرز الأسماء الأجنبية في تاريخ البطولة ويضيف إنجازات جديدة إلى الإرث الذي صنعه اللاعبون المصريون على الملاعب التركية في رحلة بدأت منذ عقود ولا تزال مستمرة مع النجم الأكبر في تاريخ الكرة المصرية.