ضبط أصحاب 3 مخابز استولوا على 21 جوال دقيق مدعما بالغربية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الغربية، أصحاب 3 مخابز بزفتى وقطور ، استولوا على 21 جوال دقيق بلديا مدعما ، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

حملات تموينية

وتلقى المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية ، من ضبط أصحاب 3 مخابز بزفتى وقطور ، استولوا على 21 جوال دقيق مدعما ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

ردع مخالفين

وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

الرقابة على المخابز



وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية على أن هذه الحملات ستستمر بشكل مكثف، وأن الوزارة والمديرية لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، لافتا أن الوزارة تهدف إلى الحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تحتاج إلى تكاتف الجميع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.