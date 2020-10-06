مش دايما عادية .. أسباب غير متوقعة لتنميل القدم

يعتقد عدد كبير من الناس أن تنميل أصابع القدم مجرد حالة طارئة لا قلق منها ، وهذا صحيح لكن ليس دائما، ففي بعض الحالات يكون تنميل أصابع القدم ناتجا عن الاصابة بأحد الأمراض المزمنة أو الخطيرة.









عرض موقع " medicinenet " أن هناك حالات تؤثر على الأعصاب أو الأوعية الدموية التي تغذي القدم غالبًا ما يرتبط خدر أصابع القدم بالوخز، يشار إلى الإحساس بالخدر والوخز في أصابع القدم على أنه تنميل في أصابع القدم.









السبب الأكثر شيوعًا لخدر أصابع القدم هو الضغط المباشر على أعصاب القدم من الأحذية، ويمكن أن يحدث تنميل في اصبع القدم بسبب إصابة في القدم، وتلف الأعصاب أو الاعتلال العصبي ، وضعف الدورة الدموية في القدم ، كما هو الحال مع مرض السكري و أمراض الأوعية الدموية الطرفية .









ويمكن أن يكون سبب خدر وتنميل القدم تهيج الأعصاب في أسفل الظهر مع اعتلال الجذور وفتق القرص ، متلازمة غيلان باريه ، قضمة الصقيع ، تهيج العصب الشظوي، والسكتة الدماغية ، الاعتلال العصبي السكري ، البري بري، والتصلب المتعدد ( MS )، ظاهرة رينود ، والتهاب الأوعية الدموية ، وعندما تكون هناك احتمالية متزايدة لتهيج أعصاب القدم عند حدوث تشوه في الهيكل العظمي ، مثل الأورام .







