"سرب طيور" يتسبب في استنفار طائرات الناتو وإغلاق مطار في ليتوانيا

أعلنت السلطات الليتوانية إغلاق مطار العاصمة فيلنيوس بعد الاشتباه في رصد طائرة مسيرة، واستدعى حلف شمال الأطلسي، طائراته الحربية، لكن تبيّن لاحقا أن الجسم الذي اخترق أجواء البلاد صباح اليوم الأحد، كان سرب من الطيور.

استنفار جوي وإغلاق المطار

وفقا لوكالة رويترز، قالت ليتوانيا إن الرصد الأولي لجسم مشبوه في مجالها الجوي دفع السلطات إلى إغلاق مطار فيلنيوس، كما استدعى حلف شمال الأطلسي طائرة مقاتلة واحدة على الأقل للتعامل مع الموقف.

وأوضحت في بيان أن حالة التأهب الجوي رفعت وأعيد فتح المطار خلال 38 دقيقة فقط، بعد أن قامت طائرة تابعة لحلف الناتو بعملية "تعرف بصري" على الهدف.

وأضافت: "في قراءات الرادار الأولية، يمكن أن تكون العلامات التي تتركها الطيور والطائرات بدون طيار متشابهة".

استدعاء مقاتلة إيطالية من قاعدة شياولياي

وأشار المركز الوطني لإدارة الأزمات إلى أنه تم استدعاء طائرة نفاثة من قاعدة شياولياي في شمال ليتوانيا، حيث تتمركز القوات الجوية الإيطالية حالياً ضمن مهمة الدفاع الجوي لحلف الناتو في منطقة البلطيق.

مخاوف من امتداد الحرب

ويأتي الحادث في ظل تنامي القلق من دخول طائرات عسكرية مسيرة إلى المجال الجوي لدول فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، وسط مخاوف من امتداد تداعيات الحرب في أوكرانيا إلى الحدود الشمالية للحلف مع روسيا.

وأكد المنظمون لوكالة رويترز أن سباق "ماراثون فيلنيوس" الذي كان يقام في العاصمة لم يتأثر واستمر دون توقف.