غدا.. ورش فنية وأدبية في أسبوع قصور الثقافة لشباب شمال سيناء

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، غدا الاثنين، أسبوعا ثقافيا لشباب محافظة شمال سيناء، خلال الفترة من 14 حتى 19 سبتمبر الجاري، بقصر ثقافة العريش وعدد من المواقع الثقافية بالمحافظة، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية، وبرعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة.

تبدأ الفعاليات مساء غد بالقصر بافتتاح الأسبوع الثقافي، يعقبه انطلاق مجموعة من الورش الفنية والأدبية المتخصصة، بمشاركة نخبة من المدربين، وتشمل ورشة الحلي للمدربة نهى الكاشف، ورشة التشكيل بالأسلاك يقدمها الفنان جلال عبد الخالق، ورشة التصوير الفوتوغرافي د. محمد إسماعيل، ورشة الموسيقى واكتشاف المواهب المايسترو وائل عوض، وورشة السيناريو السيناريست وليد كمال.

كما تتضمن الفعاليات ورشة فن الديكوباج للمدربة مها محب، وورشة الطرق على المعدن يوسف جلال، ورشة الكونكريت سهام إسماعيل، ورشة الأزياء التراثية والتطريز السيناوي د. سهام جبريل، ورشة فن إيموجرامي فاطمة حسن، وورشة التلي عزيزة عبد الحميد.

وتتواصل فعاليات الأسبوع صباح الثلاثاء 15 سبتمبر ببيت ثقافة قاطية، من خلال محاضرة وفعاليات الورش الفنية والأدبية، فيما تقام الفعاليات المسائية بقصر ثقافة العريش.

ويشهد يوم الأربعاء 16 سبتمبر إقامة محاضرة وفعاليات الورش الفنية والأدبية صباحا ببيت ثقافة نجيلة، بينما تستكمل الأنشطة مساء بقصر ثقافة العريش.

وتتواصل الفعاليات صباح الخميس 17 سبتمبر ببيت ثقافة المساعيد، من خلال محاضرة وفعاليات الفنية، إلى جانب استمرار الورش مساء بقصر ثقافة العريش.

وتختتم الفعاليات بقصر ثقافة العريش، من خلال إقامة معرض فني لنتاج الورش التي تم تنفيذها خلال فترة انعقاد الأسبوع، إلى جانب عرض نتاج ورشة التصوير الفوتوغرافي، وعرض نتاج ورشة الموسيقى واكتشاف المواهب، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على إتاحة الأنشطة الثقافية والفنية للشباب، وتنمية مهاراتهم الإبداعية، واكتشاف المواهب ودعمها، مع تعزيز ارتباطهم بالتراث السيناوي والفنون المختلفة.