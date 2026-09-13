في اليوم الأول للدراسة.. أب يحتفل بابنته بطبل ومزمار..وتوزيع البالونات والحلوى والشوكولاتة على الطلاب والمعلمين

شهد اليوم الأول لبداية العام الدراسي الجديد ، حالة من الفرح والسعادة بين الطلاب والمعلمين والاسر ، ورسم الطلاب والمعلمين والأهالي البسمة على وجوة أبنائهم من الطلاب ، ووزعوا الحلوى واحضروا الطبلة والمزمار لفرحهم ببدء الدراسة..

البحيرة

في مشهد غير مألوف خطف الأنظار وأدخل الفرحة إلى قلوب الأهالي، حرص أب من قرية محلة بشر التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، على تحويل أول يوم دراسة لابنته «فريدة بهاء هنداوي» إلى ذكرى استثنائية لا تُنسى، فاصطحبها في زفة شعبية على أنغام المزمار البلدي حتى باب المدرسة.

زفة بالمزمار البلدي لأول يوم دراسة

ولم يكتفِ الأب بتوصيل ابنته إلى معهد محلة بشر في أول أيام الدراسة، بل قرر أن يمنحها أجواء احتفالية مميزة، فاستعان بفرقة للمزمار البلدي، وخرج بها من المنزل وسط أجواء من البهجة والاحتفال.

وتحركت الزفة وسط فرحة الأب وابنته وأهالي القرية، في مشهد لفت أنظار المارة، خاصة أن الزفة التي اعتاد الأهالي رؤيتها في الأفراح والمناسبات، جاءت هذه المرة احتفالًا بأول يوم دراسة.

الأب: عايز أول يوم دراسة يفضل ذكرى حلوة

وتداول الأهالي المشهد باعتباره لقطة مختلفة ومبهجة، بعدما أراد الأب أن يجعل بداية ابنتـه للعام الدراسي الجديد مناسبة خاصة، مؤكدًا أن فرحتها تستحق الاحتفال بها بهذه الطريقة.

وجاءت الزفة لتوصل «فريدة» إلى معهد محلة بشر، وسط أنغام المزمار البلدي والفرحة التي صاحبتها منذ خروجها من المنزل وحتى وصولها إلى باب المدرسة.

وتفاعل الأهالي مع المشهد، معتبرين أن طريقة الأب في الاحتفال بابنته تحمل رسالة بسيطة وجميلة، وهي أن فرحة الأبناء بنجاحهم وبداياتهم الجديدة تستحق أن تتحول إلى ذكريات تظل عالقة في أذهانهم لسنوات.

جنوب سيناء

شهدت مدارس جنوب سيناء، اليوم الأحد، أجواءً احتفالية تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث استقبلت المدارس الطلاب بالبالونات والحلوى والشوكولاتة، في مشاهد اتسمت بالبهجة والفرحة، خاصة بين تلاميذ المراحل الأولى، الذين بدأوا يومهم الدراسي وسط أجواء إيجابية ومشجعة.

وفي مدينة طور سيناء، تفقدت الدكتورة وفاء رضا، وكيلة وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، مدرسة الزهور الابتدائية، لمتابعة انتظام الدراسة والاطمئنان على سير العملية التعليمية في يومها الأول، وحرصت خلال جولتها على مشاركة التلاميذ فرحتهم ببداية العام الدراسي.

وشاركت وكيلة الوزارة الطلاب طابور الصباح، وحرصت على تهنئتهم بالعام الدراسي الجديد، كما سلمت الكتب الدراسية للتلاميذ، وشاركت في أجواء الاحتفال التي شهدت توزيع البالونات والحلوى والشوكولاتة، وسط تفاعل وفرحة واضحة بين الطلاب.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا أن مشاركة الطلاب فرحتهم في اليوم الأول للدراسة تأتي في إطار الحرص على توفير بيئة مدرسية جاذبة، تساعد الأطفال على الارتباط بالمدرسة والشعور بالأمان والانتماء إليها، خاصة مع بداية مرحلة جديدة تحمل لهم فرصًا للتعلم واكتساب الخبرات والمهارات.

وأشادت وكيلة الوزارة بانتظام العملية التعليمية داخل المدرسة، وبجهود إدارة المدرسة والعاملين بها في الاستعداد لاستقبال الطلاب، مؤكدة أهمية استمرار أعمال النظافة والانضباط والاهتمام بالمظهر العام للمدارس، بما يوفر بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين.

وشددت وكيلة وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء على أهمية احترام المعلم وتقديره والحفاظ على مكانته، مؤكدة أن العلاقة بين المعلم والطالب يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والتعامل التربوي السليم، مع الالتزام الكامل بتعليمات وزارة التربية والتعليم التي تحظر أي اعتداء بدني أو نفسي على الطلاب، وضرورة توفير بيئة آمنة تحافظ على كرامة جميع أطراف العملية التعليمية.

كما أكدت أهمية التزام الطلاب بالحضور والزي المدرسي والمظهر اللائق، مشيرة إلى ضرورة تنظيم دخول أولياء الأمور إلى المدارس وعدم تواجدهم داخل المدرسة إلا للضرورة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لمقابلة مديري المدارس، بما يضمن عدم التأثير على انتظام اليوم الدراسي.

وأوضحت الدكتورة وفاء رضا أن مكتبها مفتوح أمام الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بقطاع التعليم، لاستقبال الشكاوى والمقترحات المتعلقة بالعملية التعليمية، والعمل على بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وتأتي أجواء الاحتفال في مدارس جنوب سيناء مع بداية العام الدراسي لتؤكد أن اليوم الأول لا يقتصر على انتظام الحصص الدراسية وتسليم الكتب، وإنما يمثل أيضًا لحظة مهمة لبناء علاقة إيجابية بين الطالب ومدرسته، وتحويل المدرسة إلى مساحة يشعر فيها الطفل بالفرحة والأمان والحماس للتعلم.

أسوان

شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تقديم عرض غنائى بمرحلة رياض الأطفال ، وتوزيع هدايا رمزية عليهم بمناسبة بداية العام الدراسى الجديد 2027/2026 .

وكان قد قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتفقد عدد من المدارس بمدينة أسوان، شملت مدارس الدكتور طه حسين الإعدادية بنين ، ومجمع هميمى الجبلاوى الإبتدائى ، وعوض السيد الثانوية بنات ، وبدرية حامد الإعدادية بنات ، وذلك للإطمئنان على إنتظام العملية التعليمية وتوفير الأجواء المناسبة أمام أبنائه الطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد، وذلك بحضور الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية .

حرص محافظ أسوان على توعية أبناؤه الطلاب بأهمية الإنضباط المدرسى والسلوكيات الإيجابية ، والأخلاق الحميدة ، وكذا الحديث عن مخاطر التنمر والتحرش الإلكترونى ، وأهمية الإبتعاد عن هذه السلوكيات السلبية .

وخلال جولته داخل المدارس، إطمأن المهندس عمرو لاشين على جاهزية الفصول الدراسية وتهيئة كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب، بما يضمن توفير بيئة تعليمية ملائمة تساعدهم على التركيز والتحصيل الدراسى ، كما تابع موقف تسليم الكتب المدرسية للطلاب، والتى تم ورودها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لضمان إنتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة .

ووجه محافظ أسوان بضرورة تكثيف جهود النظافة العامة بمحيط المدارس وداخلها، والإهتمام بالمظهر الحضارى ورفع أى مخلفات أولاً بأول، مع توفير بيئة نظيفة وآمنة للطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية، بما يساهم فى توفير الأجواء الملائمة لإنطلاق العام الدراسى بصورة منتظمة.

وشدد المهندس عمرو لاشين على أهمية تسخير مختلف وسائل الجذب والأنشطة التعليمية والتربوية لتحفيز الطلاب على الإنتظام فى الحضور والمشاركة الفعالة داخل المدارس، والعمل على رفع مستوى التحصيل الدراسى، بما يسهم فى تحقيق المستهدفات التعليمية والإرتقاء بمستوى الطلاب .

وأكد محافظ أسوان أهمية الإلتزام بالحضور المدرسى والإنتظام فى الدراسة، خاصة فى ظل توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأهمية حضور الطلاب وإنتظامهم داخل المدارس، لما يترتب على ذلك من درجات التقييم، فضلاً عن دوره فى تحقيق الإستفادة التعليمية والتربوية المنشودة.

التعليم وبناء الإنسان

وأشار عمرو لاشين إلى أن الإهتمام بالعملية التعليمية يمثل أحد المحاور الرئيسية تواكباً مع مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

وأكد لاشين على ضرورة مواصلة العمل على توفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة، وتحقيق الإنضباط داخل المدارس، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الطلاب ويسهم فى إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية .