د. منال عز الدين تكشف مكونات لانش بوكس صحي بتكلفة لا تتعدى 20 جنيهًا

قالت الدكتورة منال عز الدين إن اللانش بوكس يجب أن يحتوي على نحو 30% من الاحتياجات اليومية للتلميذ، موضحة أن الأمر لا يحتاج إلى تجهيز أطعمة صعبة، ويمكن أن يتكون من ساندويتشين، أحدهما حلو والآخر حادق.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "MBC مصر 2"، أن البيض من مصادر البروتين الجيدة، ويحتوي على 6 جرامات من البروتين القابل للاستفادة، بالإضافة إلى مادة الكولين التي تحسن الخواص الإدراكية.

وأوضحت أنه يمكن إعداد البيض في صورة أومليت، من خلال ضرب البيض وإضافة الفلفل والخضراوات الورقية مثل البقدونس والشبت، مشيرة إلى أن ذلك يعطي شكلًا ورائحة أفضل للساندويتش.

وأشارت إلى إمكانية تقديم ساندويتش الأومليت في اللانش بوكس مع خيارة أو موزة أو جزرة، موضحة أن الوجبة التي ذكرتها لا تتعدى تكلفتها 20 جنيهًا.