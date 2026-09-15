الزمالك يتفق مع حسام الزناتي والإعلان عن الصفقة خلال ساعات

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن توصل نادي الزمالك لاتفاق مع حسام الزناتي، تمهيدا للإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الزمالك يتفق مع حسام الزناتي والإعلان خلال ساعات».

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة الإعلان الرسمي عن الاتفاق، وفقا لما كشفه نجم منتخب مصر السابق.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم "الثلاثاء"، تدريباته استعدادًا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الثامنة مساء غد "الأربعاء"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويضع الجهاز الفني للزمالك، خلال التدريب الأخير التفاصيل النهائية الخاصة بالمباراة، في مقدمتها طريقة اللعب والتشكيل المنتظر، إلى جانب مراجعة الأدوار المطلوبة من اللاعبين في مختلف الخطوط قبل خوض اللقاء.



ويحتل الأبيض المركز الثاني بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر، بينما يتساوى في رصيد النقاط مع الأهلي صاحب المركز الثالث، وهو ما يزيد من أهمية الفوز في المباراة المقبلة.

ويركز الجهاز الفني على استغلال الحالة الجيدة للفريق في جدول المسابقة، مع ضرورة تفادي فقدان أي نقاط جديدة للحفاظ على فرص الزمالك في المنافسة المبكرة على اللقب.