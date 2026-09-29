الفيضانات تعطل الخطوط الجوية التايلاندية وتلغي 30% من الرحلات

أعلنت شركة الخطوط الجوية التايلاندية إلغاء 30% من رحلاتها المقررة اليوم في ظل استمرار الاضطرابات الناجمة عن الأمطار الغزيرة و الفيضانات التي ضربت العاصمة بانكوك وعددا من أقاليم البلاد.

ووفقًا لصحيفة (بانكوك بوست)، تسببت الفيضانات الواسعة التي ضربت العاصمة بانكوك في تعطيل وصول العديد من موظفي العمليات الأرضية بالخطوط الجوية التايلاندية إلى أماكن عملهم، بمن فيهم عمال مناولة الأمتعة، ما أدى إلى تكدس الحقائب، وتأخر بعض الرحلات، وإجبار مسافرين على الانتظار لساعات طويلة لاستلام أمتعتهم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة تشاي إيمسيري إن إلغاء الرحلات سيستمر لمدة ثلاثة أيام على الأقل، موضحا أن 5600 حقيبة لأمتعة الركاب لا تزال عالقة في مطار سوفارنابومي الدولي بالعاصمة، ومن المتوقع الانتهاء من التعامل معها خلال 72 ساعة.

وأضاف أن جميع الرحلات تقريبا تعرضت للتأخير خلال اليومين الماضيين، فيما لم تلتزم بالمواعيد المحددة سوى نسبة محدودة للغاية من الرحلات، نتيجة تراجع القدرة التشغيلية للشركة بسبب تداعيات الفيضانات.

وتعرضت بانكوك لـ 320 مليمترا من الأمطار على مدار يومين إلى ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، وهي كمية تقترب من متوسط الأمطار التي تشهدها العاصمة خلال شهر سبتمبر بأكمله.

ورغم استمرار تشغيل المطارات الرئيسية في بانكوك، تأثرت عمليات مناولة الأمتعة في مطار سوفارنابومي بشكل كبير؛ ما دفع السلطات إلى الاستعانة بـ69 فردا من القوات الجوية التايلاندية للمساعدة في العمليات الأرضية الخاصة بالخطوط الجوية التايلاندية.

وأعلنت وزارة الداخلية التايلاندية أن الأمطار الغزيرة والفيضانات، التي ضربت 42 إقليما منذ 16 سبتمبر الجاري، أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 23 شخصا، بينهم أربعة في بانكوك.

في سياق متصل، تثير الفيضانات مخاوف بشأن تداعياتها على النشاط الاقتصادي وحركة النقل في تايلاند، لاسيما مع استمرار تأثر الشركات والمصانع وقطاع الطيران، فيما تكثف الحكومة جهودها لاحتواء الأضرار وتحسين أنظمة تصريف مياه الأمطار للحد من مخاطر تكرار هذه التداعيات مستقبلا.