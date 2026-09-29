حاكم أوكيناوا يغادر منصبه ويحذر من استمرار تزايد أعباء استضافة القواعد الأمريكية

أعرب حاكم محافظة أوكيناوا اليابانية المنتهية ولايته، ديني تاماكي، عن قلقه إزاء استمرار تزايد الأعباء المفرطة الملقاة على عاتق المحافظة جراء استضافة القواعد العسكرية الأمريكية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تاماكي اليوم، الثلاثاء، تزامنا مع مغادرته منصبه بعد ولايتين استمرت كل منهما أربع سنوات، واتسمت بمواجهات مع الحكومة المركزية حول خطة نقل قاعدة عسكرية أمريكية.

وانتقد تاماكي غياب جدول زمني واضح لإعادة قاعدة "فوتينما"، رغم اتفاق اليابان والولايات المتحدة عام 1996 على إغلاق القاعدة في نهاية المطاف وإعادة الأرض.

وقال تاماكي: "لا يترك لي هذا الوضع خيارا سوى التساؤل عما إذا كان التحالف الياباني-الأمريكي يعمل بالشكل الصحيح"، بحسب وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”.

كما حذر تاماكي من أن الأعباء التي تتحملها أوكيناوا نتيجة استضافة الجزء الأكبر من الوجود العسكري الأمريكي في اليابان ستستمر في التزايد إذا تُرك الأمر للحكومة المركزية دون إبداء تفهم كاف للسكان المحليين أو تقديم تفسيرات وافية لهم.

ومن المقرر أن يتولى "جينتا كوجا" منصبه خلفا لتاماكي غدا الأربعاء، بعد أن هزم تاماكي في انتخابات حاكم المحافظة التي جرت في 13 سبتمبر الجاري، وهو يؤيد خطة نقل قاعدة مشاة البحرية الأمريكية الجوية (فوتينما) إلى منطقة "هينوكو" الساحلية في مدينة "ناجو".

وستكون إدارة كوجا هي الأولى في أوكيناوا التي تقبل خطة النقل هذه منذ 12 عاما.