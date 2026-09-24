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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| جوجل تختبر ميزة لإنقاذك عند نسيان رمز الـPIN.. ميتا تسهل مشاركة منشورات فيسبوك وإنستجرام على واتساب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

ميتا: تطبيق ميوز مستوحى بشكل كبير من OpenClaw

كان المستخدمون الأوائل لتطبيق ميوز Muse من “ميتا” يتكهنون بأن السبب وراء الأداء القوي للذكاء الاصطناعي في التطبيق يعود إلى كونه في الأساس OpenClaw، لكن ضمن حزمة أكثر ملاءمة للمستخدم العادي، والآن، أقرت عملاقة التقنية الأمريكية بأن هذه المقارنات ليست بعيدة تماما عن الواقع.


بيانات العملاء في قبضة القراصنة.. هاكرز ShinyHunters يخترقون الـFBI

قالت مجموعة الابتزاز الرقمي المعروفة باسم ShinyHunters، إنها اخترقت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، وسرقت بيانات تخص عددا كبيرا من الموظفين والعناصر الحاليين والسابقين في الوكالة.

تنبيه لمستخدمي واتساب.. 5 علامات تكشف اختراق حسابك

تخيل أن تصلك رسالة عبر واتساب من زميل تعرفه، يطلب منك فتح فاتورة أو سجل دفع أو كشف حساب بنكي، يبدو الملف عاديا، والمرسل شخص تعرفه، ولا توجد في الرسالة أي علامات واضحة تثير الشك، ولكن بمجرد فتح الملف قد تمنح المهاجمين منفذا إلى جهازك.

بدون فورمات أو فقدان البيانات.. جوجل تختبر ميزة لإنقاذك عند نسيان رمز الـPIN

تختبر شركة جوجل ميزة جديدة في أندرويد قد تتيح للمستخدمين فتح هواتفهم عند نسيان رمز PIN أو كلمة المرور، دون الحاجة إلى إعادة ضبط المصنع ومسح بيانات الجهاز.

أداء أقوى بتكلفة أقل.. OpenAI تطلق GPT-6 Sol وLuna

بعد أسابيع من إطلاق GPT-6 Astra، الذي وصفته OpenAI بأنه أقوى نماذجها وأكثرها قدرة حتى الآن، إلى جانب كونه أفضل نموذج في العالم لمجموعة من المهام، بينها العمل على الكمبيوتر والبرمجة، توسع الشركة الآن عائلة GPT-6 بإطلاق نسخ محدثة من نموذجي Sol وLuna الأصغر حجما.

ذكاء هاتفك قد يصبح أسرع 3 مرات.. نظام جديد يغير قواعد اللعبة

قد يصبح الذكاء الاصطناعي على الهواتف الذكية أسرع بشكل ملحوظ، مع تقليل اعتماده على الخوادم السحابية، بفضل نظام جديد طوره باحثون في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا KAIST.

أنثروبيك تطلق Opus 5.5 بأداء متقدم وتكلفة أقل

أطلقت شركة أنثروبيك Anthropic، أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي Opus 5.5، معلنة أنه يحقق مستوى جديدا من الأداء في البرمجة ومهام العمل المعرفي، وفقا للشركة.

كوالكوم تكشف عن Snapdragon 8 Elite Gen 6 بمعالجات أقوى للذكاء الاصطناعي

 

كشفت شركة كوالكوم اليوم عن معالجين جديدين للهواتف الذكية من الفئة الرائدة، هما Snapdragon 8 Elite Gen 6 وSnapdragon 8 Elite Extreme Gen 6، مع تركيز واضح على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وتوفير مزيد من الميزات المعتمدة عليه.

وداعا للتنقل بين التطبيقات.. ميتا تسهل مشاركة منشورات فيسبوك وإنستجرام على واتساب

رغم الانتقادات الموجهة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى بسبب امتلاكها وإدارتها عدة منصات للتواصل الاجتماعي، فإن هذا التكامل بين الخدمات قد يوفر في المقابل مزايا عملية للمستخدمين.

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