ترامب: أسعار البنزين ستعود قريبًا إلى أدنى مستوياتها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أسعار النفط تتراجع بسرعة، وأسعار البنزين في محطات الوقود تتراجع أيضا مثلما تعهد، ولكن ليس بالسرعة المطلوبة.

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه ستقوم شبكة "فريدوم فيول" بتخفيض أسعار البنزين في 25 محطة وقود تحمل شعار "فريدوم فيول" في منطقة فيلادلفيا الكبرى. وهذه السلسلة تأخذ زمام المبادرة وعلى الآخرين أن يحذوا حذوها".

ومضى قائلا: لم تكن أمريكا أقوى مما هي عليه الآن، وستعود أسعار البنزين قريبا إلى أدنى مستوياتها القياسية التي كان يتمتع بها الأمريكيون قبل نجاحنا في إيران.