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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 4 يوليو 2026.. كم سجلت أنبوبة البوتاجاز؟

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 4 يوليو 2026.. كم سجلت أنبوبة البوتاجاز؟
أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 4 يوليو 2026.. كم سجلت أنبوبة البوتاجاز؟
عبد الفتاح تركي

حافظت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم السبت 4 يوليو 2026 على مستوياتها الرسمية داخل محطات الوقود بجميع المحافظات، دون الإعلان عن أي زيادات أو تعديلات جديدة، وسط اهتمام واسع من المواطنين، خاصة أصحاب السيارات وسائقي النقل، بمتابعة أسعار الوقود بصورة مستمرة، نظرًا لتأثيرها المباشر في تكاليف المعيشة وأسعار النقل والمواصلات، فضلًا عن انعكاسها على تكلفة العديد من السلع والخدمات.

ويأتي استمرار استقرار أسعار البنزين والسولار بالتزامن مع تطبيق الأسعار الرسمية المعتمدة من وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث تواصل محطات الوقود في مختلف أنحاء الجمهورية العمل بالأسعار المعلنة دون تغيير، في ظل استمرار آلية التسعير الدورية للمنتجات البترولية.

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ماذا استقرت أسعار البنزين والسولار؟

يعتمد تحديد أسعار المنتجات البترولية في مصر على آلية التسعير المعمول بها، والتي تستند إلى مراجعات دورية تأخذ في الاعتبار مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن توافق الأسعار مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وتشمل هذه المؤشرات تطورات أسعار النفط في الأسواق العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تكلفة الإنتاج والتوزيع، وهي العوامل التي تُبنى عليها قرارات تسعير الوقود خلال كل فترة مراجعة، وهو ما أسهم في استمرار الأسعار الحالية دون تعديل حتى الآن.

أسعار البنزين اليوم السبت 4 يوليو 2026

جاءت أسعار البنزين الرسمية المطبقة داخل محطات الوقود على مستوى الجمهورية على النحو الآتي.

  • سعر بنزين 95: 24 جنيهًا للتر الواحد.
  • سعر بنزين 92: 22.25 جنيه للتر الواحد.
  • سعر بنزين 80: 20.75 جنيه للتر الواحد.

وتواصل جميع محطات الوقود الالتزام بهذه الأسعار، مع استمرار توافر مختلف أنواع البنزين لتلبية احتياجات أصحاب المركبات في جميع المحافظات.

اسعار البنزين والسولار

سعر السولار والكيروسين اليوم

استقر سعر السولار اليوم السبت 4 يوليو 2026 عند 20.50 جنيه للتر الواحد، وهو السعر نفسه المطبق داخل جميع محطات الوقود، كما استقر أيضًا سعر الكيروسين عند 20.50 جنيه للتر.

ويحظى السولار باهتمام كبير من قطاعات النقل والبضائع والمركبات الثقيلة، إلى جانب استخدامه في عدد من الأنشطة الاقتصادية، ما يجعل متابعة سعره من أكثر الموضوعات بحثًا بين المواطنين.

أسعار أنبوبة البوتاجاز اليوم

واصلت أسعار أسطوانات البوتاجاز استقرارها دون أي تغيير، لتسجل الأسعار الآتية.

  • أسطوانة البوتاجاز المنزلية «12.5 كجم»: تصل إلى 275 جنيهًا.
  • الأسطوانة التجارية «25 كجم»: تسجل نحو 550 جنيهًا.

وتعد أسعار أسطوانات البوتاجاز من أكثر الموضوعات التي تحظى باهتمام المواطنين، خاصة في المناطق التي تعتمد على الأسطوانات كمصدر رئيسي للطهي، وهو ما يدفع الكثيرين إلى متابعة أي مستجدات تتعلق بأسعارها بصورة مستمرة.

السولار

سعر غاز تموين السيارات اليوم

استقر سعر غاز تموين السيارات أيضًا دون أي تغيير، حيث يتراوح بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب، مع استمرار تقديم الخدمة في محطات التموين المخصصة لذلك، ضمن منظومة الوقود المعتمدة في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويُعد الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات أحد البدائل التي يعتمد عليها عدد متزايد من أصحاب المركبات، في ظل التوسع في استخدامه داخل السوق المحلية.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

شهدت أسعار الغاز الطبيعي المخصص للاستخدام المنزلي استقرارًا هي الأخرى، وجاءت وفقًا للشرائح المعتمدة على النحو الآتي:

  • الشريحة الأولى «0-30 مترًا مكعبًا»: 4 جنيهات.
  • الشريحة الثانية «أكثر من 30 حتى 60 مترًا»: 5 جنيهات.
  • الشريحة الثالثة «أكثر من 60 مترًا»: 6 جنيهات لكل متر مكعب.

وتُطبق هذه الأسعار على المشتركين وفقًا لمعدلات الاستهلاك الشهرية، مع استمرار العمل بالشرائح الحالية دون إجراء أي تعديلات جديدة.

أسعار البنزين والسولار اليوم

استمرار العمل بالأسعار الرسمية للوقود

يعكس استقرار أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي وأسطوانات البوتاجاز استمرار العمل بالأسعار الرسمية المعلنة، دون صدور أي قرارات جديدة بتعديلها، حيث تواصل محطات الوقود على مستوى الجمهورية تقديم خدماتها وفق الأسعار المعتمدة من وزارة البترول والثروة المعدنية.

ويحرص المواطنون على متابعة أسعار الوقود بصورة يومية، نظرًا لأهميتها في إدارة النفقات اليومية، وارتباطها المباشر بحركة النقل والمواصلات وأسعار العديد من السلع والخدمات، وهو ما يجعل أسعار البنزين والسولار وأنبوبة البوتاجاز من أكثر الموضوعات تداولًا والبحث عنها باستمرار.

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