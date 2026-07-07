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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الرئيس السيسي يقود استراتيجية طموحة لبناء صناعة سيارات تنافس عالميا

أحمد الجبيلي، عضو مجلس النواب
أحمد الجبيلي، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة توطين صناعة السيارات والتوسع في إنتاج المركبات الكهربائية تعكس رؤية استراتيجية طموحة تستهدف بناء قطاع صناعي متطور قادر على المنافسة إقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تمثل دفعة قوية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف أن صناعة السيارات تأتي في مقدمة الصناعات ذات الأولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية، لما تمتلكه من قدرة كبيرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بجانب دعم الصناعات المغذية وزيادة نسب المكون المحلي.

تعزيز سلاسل الإمداد المحلية

وأوضح أن توطين صناعة السيارات ومكوناتها يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وزيادة الصادرات، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويعزز من قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار النائب أحمد جبيلي، إلى أن اهتمام الدولة بالتوسع في إنتاج المركبات الكهربائية يعكس التزامها بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية في قطاع النقل المستدام، مؤكدا أن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والابتكار في الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

وقال إن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خارطة طريق واضحة لدعم الصناعة الوطنية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة من خلال بناء قاعدة صناعية حديثة ترتكز على التكنولوجيا والابتكار والاستدامة.

أحمد جبيلي مجلس النواب عبدالفتاح السيسي توطين صناعة السيارات

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