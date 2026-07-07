مصر تدين المخططات الإرهابية التي استهدفت أمن واستقرار المملكة المغربية

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي استهدفت المساس بالمملكة المغربية الشقيقة، مؤكدة رفضها الكامل لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف، مهما كانت دوافعه أو مبرراته.

وأعربت مصر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم /الثلاثاء/ - عن تضامنها الكامل مع المملكة المغربية الشقيقة في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها، مؤكدةً دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها السلطات المغربية للحفاظ على أمن البلاد وسلامة مواطنيها.