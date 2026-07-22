وليد سليمان يستمتع بعطلته الصيفية على البحر | شاهد

شارك وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي السابق صورا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر وليد سليمان على شاطئ البحر أثناء قضاء عطلة الصيف، بأطلالة كاجوال وألوان مبهجة.

وكان قد وجه وليد سليمان لاعب النادي الأهلي السابق رسالة لوائل جمعة بعد تعبينه مديرا للكرة بالقلعة الحمراء.

وكتب وليد سليمان عبر حسابه على انستجرام: “بالتوفيق ان شاء الله وانت قدها وربنا يكرمك ويوفقك في الجاي”.

ويبدأ وائل جمعة مهامه مديرًا للكرة بالنادي الأهلي وسط ملفات متعددة تنتظر الحسم، في إطار خطة الإدارة لإعادة الانضباط داخل الفريق الأول قبل انطلاق الموسم الجديد، سواء على المستوى الفني أو الإداري.