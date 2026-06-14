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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الجبهة الوطنية ينقل طلاب وادي مجيرح لأداء امتحانات الثانوية الأزهرية بدهب

السيارة التي وفرها الحزب للطلاب
السيارة التي وفرها الحزب للطلاب
ايمن محمد

بادر حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء إلى حل مشكلة انتقال طلاب الثانوية الأزهرية بمنطقة وادي مجيرح إلى مدينة دهب لأداء امتحاناتهم، وذلك في إطار دوره المجتمعي وحرصه على دعم العملية التعليمية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وأولياء الأمور.

وجاءت هذه الخطوة عقب رصد معاناة الطلاب بسبب عدم توافر وسائل مواصلات مناسبة بالمنطقة، الأمر الذي كان يفرض عليهم وأسرهم أعباءً مادية ومعنوية يومية خلال فترة الامتحانات.

وعلى الفور، تحركت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمدينة دهب، برئاسة السيد الخراشي، أمين الحزب بالمدينة، حيث جرى توفير ميكروباص مكيف لنقل طلاب الثانوية الأزهرية من وادي مجيرح إلى المعهد الأزهري بمدينة دهب لأداء الامتحانات، ثم إعادتهم إلى محل إقامتهم يوميًا، وذلك طوال فترة الامتحانات وحتى انتهائها في 9 يوليو 2026.

ويأتي هذا التدخل في إطار المسؤولية المجتمعية التي يتبناها الحزب، وحرصه على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، بما يضمن لهم الاستقرار والتركيز خلال أداء الامتحانات، ويسهم في تخفيف الأعباء عن أسرهم.

من جانبه، أشاد الشيخ حسن سالم، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء، بالجهود التي بذلتها أمانة الحزب بمدينة دهب وسرعة استجابتها لمطالب المواطنين، مؤكدًا أن خدمة المجتمع ودعم المواطنين في مختلف المواقف تمثل أحد المرتكزات الأساسية لعمل الحزب.

كما أعرب عن خالص أمنياته لأبناء جنوب سيناء من طلاب الثانوية الأزهرية بالتوفيق والنجاح، وأن تتوج جهودهم بالتفوق والتميز، بما يسهم في بناء مستقبل مشرق لهم ولمحافظتهم.

جنوب سيناء الجبهة الوطنية امتحانات الأزهر مجيرح

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