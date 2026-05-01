خالد الغندور يكشف عن تغييرات مفاجئة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

استقر المدير الفني الدنماركي ييس توروب على ملامح التشكيل المتوقع لفريق الأهلي، الذي سيخوض به مواجهة الزمالك مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء على استاد القاهرة الدولي.

وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"مصطفي شوبير أساسي اليوم علي حساب الشناوي ورمضان بيكهام أساسي في الباك رايت بسبب غياب محمد هاني ومحمد اسماعيل بديل عمر جابر وهادي رياض بديل ياسر ابراهيم".



وتقام فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة مباراة القمة رقم 132 بين الزمالك والأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية (مجموعة التتويج) في الدوري الممتاز موسم 2025-2026

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والأهلي في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث تُنقل المباراة عبر قناة «أون سبورت»، بصوت المعلق أيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الأولى، ومؤمن حسن عبر القناة الصوتية الثانية.

كما تُذاع مباراة الزمالك والأهلي في القمة رقم 132 عبر قناة «أون سبورت ماكس» بتعليق بلال علام على القناة الصوتية الأولى، ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية.

يحضر مباراة الأهلي والزمالك 40 ألف مشجع من الفريقين، وتم تحديد أعداد الجماهير المسموح لها بحضور المباراة، وفقًا لتوزيع المدرجات على النحو التالي: «الدرجة الثالثة: 16 ألفا و500 مشجع، الدرجة الثانية: 2000 مشجع، الدرجة الأولى: 1000 مشجع، المقصورة: 500 مشجع».