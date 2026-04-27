ملابسات إنقاذ عاطل قفز من أعلى كوبري إمبابة .. والنيابة تحقق

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة إنقاذ عاطل أقدم على القفز من أعلى كوبري إمبابة إلى مياه نهر النيل، حيث جرى انتشاله بواسطة قوات شرطة المسطحات المائية في حالة جيدة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، كما قررت الاستماع إلى أقوال شهود العيان والقائمين على عملية الإنقاذ.

كما كلفت النيابة بعرض المصاب على الجهات المختصة لبيان حالته النفسية والعقلية، خاصة بعد أن أشارت التحريات الأولية إلى معاناته اضطرابات نفسية، وبيان مدى تأثير ذلك على تصرفه.

وتواصل النيابة تحقيقاتها لكشف كافة تفاصيل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.