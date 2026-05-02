بسلاح أبيض وعصا خشبية.. القبض على طرفى مشاجرة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام شخصان بالتهجم على منزله والتعدى على شقيقه بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 إبريل المنقضى تبلغ لمركز شرطة أبو حماد بحدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين طرف أول: (سائق ، وشقيقه)، وطرف ثان: (نجار مسلح) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات حول الجيرة بينهم قام على إثرها الطرف الأول بإشهار "سلاح أبيض ، عصا خشبية" دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه ، وبحوزتهم السلاح الأبيض والعصا الخشبية المستخدمان فى التعدى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.









