سهل وسريع.. طريقة عمل أكواب البسكويت بالكريمة والتوفي

تفضل العديد من السيدات تحضير الحلويات المميزة والمختلفة، كما تميل إلى اختيار الحلويات السريعة .

وإليكم طريقة تحضير أكواب البسكويت بالكريمة والتوفي

مقادير أكواب البسكويت بالكريمة والتوفي

بسكويت شاي سادة

حليب للتسقية

كوب ونصف كريم شانتيه خام

3 كوب حليب مثلج

ملعقة صغيرة قرفة

كريمة خفق

قشطة

50 جرام لوز شرايح نيئ

طريقة تحضير أكواب بسكويت بالكريمة والتوفي

أخفقي الكريمة مع الحليب والقشطة والقليل من الكريمة والقرفة حتى يصبح القوام كريميا متماسكا.

ضعي البسكويت بالحليب وترص طبقات من البسكويت والكريمة في الأكواب.

ضيفي الخليط على الوجه ويزين باللوز