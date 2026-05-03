قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 أيام راحة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء الجديد
وعكة صحية مفاجئة تُدخل جنات المستشفى.. وتطلب الدعاء من جمهورها
كيف كان الرسول يصلي صلاة العشاء؟.. بـ 18 خطوة تفوز بثوابها كاملا
رحل إلى ابنته حبيبته.. أنوشكا: هاني شاكر كان إنسانًا في منتهى الرقي والهدوء
أخر موعد للتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم
نقيب الأطباء: نظام الطيبات خطر على صحة الإنسان
حمزة العيلي يكشف صعوبات دوره في حكاية نرجس
أسامة كمال: الطاقة الشمسية لم تعد خيارًا.. وتنويع المصادر ضرورة لحماية الاقتصاد
بعد جدل نظام الطيبات.. متحدث الصحة يكشف أسباب سحب ترخيص مزاولة المهنة
تفاصيل أزمة رونالدو في السعودية .. ماذا حدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم كثرة الحلف بالطلاق؟.. أمينة الإفتاء محذرة: يقع في بعض الحالات

كثرة الحلف بالطلاق
كثرة الحلف بالطلاق
أحمد سعيد

أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم كثرة الحلف بالطلاق، مؤكدة أن الأصل في الشريعة هو حفظ اللسان والابتعاد عن الإكثار من الأيمان، لما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية دينية وأسرية.

حكم كثرة الحلف بالطلاق

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، أن كثرة الحلف منهيّ عنها على وجه العموم، لأن الأصل هو الصدق وضبط الكلام، والابتعاد عن الحلف إلا عند الضرورة، مستشهدة بقوله تعالى: "واحفظوا أيمانكم"، وقوله سبحانه: "ولا تطع كل حلاف مهين". 

وأضافت أن الإكثار من الحلف، خاصة في المعاملات كبيع وشراء، قد يذهب البركة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وتابعت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن كثرة الحلف قد تُوقع الإنسان في معصيتين؛ الأولى الحلف ذاته، والثانية الكذب إن لم يكن صادقًا، وقد يصل الأمر إلى اليمين الغموس. وأشارت إلى أن الأمر يزداد خطورة عندما يتعلق بيمين الطلاق، الذي جعله الله وسيلة لحل الميثاق الغليظ، وهو الزواج، موضحة أن الطلاق من أبغض الحلال إلى الله لما يترتب عليه من تفكك أسري وآثار شرعية متعددة.

وأكدت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أنه لا ينبغي للزوج أن يجعل الحلف بالطلاق عادة على لسانه، بل يجب عليه الابتعاد عنها والتوبة، نظرًا لما قد تسببه من حرج شديد، لافتة إلى ضرورة الرجوع إلى المتخصصين في حال صدور هذا اليمين، لبحث مدى وقوع الطلاق من عدمه وفق كل حالة.

واختتمت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أنه يجب على زوجة من يكثر الحلف بالطلاق تجنب ما قد يدفعه لذلك، مع تقديم النصح والإرشاد له، مؤكدة أنه لا إثم عليها في حال التزمت بذلك، مشددة على خطورة استمرار هذا السلوك لما قد يؤدي إليه من تفكك الأسرة وحدوث طلاق صحيح في بعض الحالات.

حكم كثرة الحلف بالطلاق الحلف بالطلاق الطلاق هند حمام أمينة الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء أمينة الفتوى الإفتاء كثرة الحلف بالطلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. خطوات الحصول على منحة التموين وآخر موعد للصرف

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

سعر الذهب اليوم

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

وفاة هاني شاكر

وفاة هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض

حسام حسن

منتخب مصر | حسام حسن يستبعد 10 لاعبين من قائمة كأس العالم.. من هم؟

ترشيحاتنا

أوقاف أسيوط تواصل المقرأة النموذجية بالجامع البقلي وسط حضور واسع

انضمام متسابق دولة التلاوة واعتماده قارئًا رسميًا.. أوقاف أسيوط تواصل المقرأة النموذجية بالجامع البقلي

تنفيذ 296 درسًا دعويًا بمساجد أسيوط

تعزيز منظومة القيم الأخلاقية..تنفيذ 296 درسًا دعويًا بمساجد أسيوط

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

تسريع العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة في مركز أطفيح.. حملات طرق أبواب لحث المواطنين على تقنين أوضاعهم

بالصور

درة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026

درة
درة
درة

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

فيديو

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد