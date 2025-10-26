إحباط تهريب راكب بلجيكي لمخدر الحشيش في مطار الغردقة

أحبط رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، برئاسة الدكتور هشام شرارة، محاولة تهريب كمية من المخدرات، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من هولندا؛ اشتبه محمد فاول، مأمور اللجنة الجمركية، في راكب بلجيكي الجنسية من أصل مغربي، قادم من مطار أمستردام في أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة (X-Ray) بمعرفة كريم فتحي وأحمد جمال الدين، مدير إدارة الفحص بالأشعة؛ تم تأكيد الاشتباه.

وكلف مهند أحمد سامي نائب مدير الإدارة، كل من “شنودة كندس مأمور الجمرك، محمد جابر رئيس القسم”، بتفتيش حقائب الراكب؛ فتبين وجود قطعتين من مخدر الحشيش داخلها.

وقرر عبد العال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 17 لسنة 2025، بعد العرض على عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، والدكتور سعد سالم، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.