فن وثقافة

عمرو أديب: عمرو سعد الأعلى أجرا في الوطن العربي

عمرو سعد
عمرو سعد
أعلن الإعلامي عمرو أديب أن عمرو سعد يُعد الأعلى أجرًا في الدراما المصرية، وصاحب الأعمال الأعلى قيمة تسويقية على مستوى الوطن العربي، وذلك خلال مداخلة هاتفية لسعد في برنامج “الحكاية”.
 

وخلال المداخلة، كشف عمرو سعد عن قراره بالاعتزال المؤقت للدراما التلفزيونية والتفرغ للسينما، مؤكدًا أن القرار جاء بعد خمس سنوات من العمل المتواصل، شعر خلالها بالحاجة إلى تجديد فني والعودة إلى "بيته الأصلي" السينما، حيث يستعد لعدد من المشاريع الجديدة.
 

وأكد سعد أن الجمهور منحه أكبر النجاحات خلال السنوات الماضية في مختلف أنحاء الوطن العربي، مشيرًا إلى فخره بالقيمة الفنية والتسويقية لأعماله، ومشددًا على أن احترام الجمهور هو المعيار الحقيقي لأي فنان، وأنه لا يمكنه تقديم أو الترويج لأي عمل لا يثق فيه.
 

وأضاف أنه بذل مجهودًا كبيرًا في فيلم "الغربان"، ولديه تعاقدات لعدة أفلام خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن خمس سنوات متواصلة في الدراما التلفزيونية مدة كافية تستدعي التوقف المؤقت بحثًا عن تحدٍ فني مختلف.
 

وتحدث عمرو سعد عن التأثير الواسع لأعماله، مستشهدًا بمسلسل "شارع عبد العزيز"، الذي حقق رواجًا لافتًا، مشيرًا إلى واقعة إنسانية تؤكد عمق تأثير العمل وتواصله مع الجمهور خارج الأطر التقليدية.
 

ويقدم عمرو سعد في مسلسل إفراج رمضان ٢٠٢٦ ويشاركه البطولة كل من تارا عماد، حاتم صلاح،  عبدالعزيز مخيون، سما إبراهيم، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، شريف الدسوقي، صفوة، بسنت شوقي، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج  صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.

