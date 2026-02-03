قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس مدينة القناطر الخيرية يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة إجراءات التصالح

إبراهيم الهواري

قام اللواء عبد العظيم محمد سعيد رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين خاصة فيما يتعلق بملف التصالح والرد على الاستفسارات والإجراءات المتعلقه به وتقديم الدعم اللازم للمواطنين وتسهيل الإجراءات المتعلقة بملف التصالح.

أفضل الخدمات 

وأكد اللواء عبد العظيم محمد أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتذليل أي عقبات قد تواجههم خاصة فيما يتعلق بملف التصالح الذي يحظى بأهمية كبيرة.


وأشار إلى أن المركز التكنولوجى في القناطر الخيرية مجهز بأحدث التقنيات لضمان سرعة إنجاز المعاملات وأن فرق العمل المؤهلة على استعداد تام لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين في أي وقت.
ودعا رئيس المدينة المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز  التكنولوجى والتوجه إليه للاستفسار عن أي إجراءات أو تقديم طلبات التصالح مؤكدا أن أبواب المركز مفتوحة للجميع.

القليوبية محافظة القليوبية القناطر الخيرية رئيس مدينة القناطر الخيرية المركز التكنولوجي

