رئيس مدينة القناطر الخيرية يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة إجراءات التصالح

قام اللواء عبد العظيم محمد سعيد رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين خاصة فيما يتعلق بملف التصالح والرد على الاستفسارات والإجراءات المتعلقه به وتقديم الدعم اللازم للمواطنين وتسهيل الإجراءات المتعلقة بملف التصالح.

أفضل الخدمات

وأكد اللواء عبد العظيم محمد أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتذليل أي عقبات قد تواجههم خاصة فيما يتعلق بملف التصالح الذي يحظى بأهمية كبيرة.



وأشار إلى أن المركز التكنولوجى في القناطر الخيرية مجهز بأحدث التقنيات لضمان سرعة إنجاز المعاملات وأن فرق العمل المؤهلة على استعداد تام لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين في أي وقت.

ودعا رئيس المدينة المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجى والتوجه إليه للاستفسار عن أي إجراءات أو تقديم طلبات التصالح مؤكدا أن أبواب المركز مفتوحة للجميع.