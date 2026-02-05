قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية فرنسا: مكافحة تنظيم داعش يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا
تعزيز الاقتصاد والابتكار العربي.. الجزائر تتعهد بدور قيادي في التنمية المشتركة
أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية
لجمع نخبة الخريجين حول العالم.. «طب الزقازيق» تبحث عن عقولها المتميزة داخل مصر وخارجها |تفاصيل
رسميا.. الزمالك يواجه كايزر تشيفز 14 فبراير بـ الكونفدرالية
بسبب خلافات مع زوجة والده.. شاب ينهي حياته في المنيا
حاول بيع صفحاتها.. 21 فبراير محاكمة المدير السابق لحسابات شيرين عبد الوهاب
وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية
صدام الفراعنة يشعل البريميرليج.. صلاح ومرموش وجها لوجه بقمة ليفربول ومانشستر سيتي
محافظ البحر الأحمر يعتمد نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
أول مباراة يشارك خلالها زيزو مع الأهلي بعد تعافيه من الإصابة
أخبار البلد

سفيرة رومانيا بالقاهرة: سعيدة باختياري كضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب

سفيرة رومانيا بالقاهرة
سفيرة رومانيا بالقاهرة
أ ش أ

قدمت سفيرة رومانيا بالقاهرة أوليفيا تودرين الشكر لوزيري الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو والروماني أندراس استفان ديمتر على دعمهم وتشجيعهم المتواصلين لهذا الحوار الثقافي المتميز في معرض الكتاب وكذلك إلى جميع الكتّاب والمترجمين الرومانيين، والعاملين في المجال الثقافي، وشركائنا في بوخارست، والمتطوعين المخلصين، وقبل كل شيء، إلى الجمهور المصري الغفير والمتفاعل.

وأعربت في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، عن سعادتها باختيار رومانيا ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار " كتب للأصدقاء : من نهر الدانوب إلي نهر النيل " الذي تزامن مع الاحتفال بمرور 120 عاما علي العلاقات الدبلوماسية المصرية الرومانية هذا العام مشيدة بالرقم القياسي لعدد الزائرين للمعرض الذي بلغ أكثر من 6 ألف شخص .

وقالت إن برنامج جناح رومانيا علي مدار 13 يوما تضمن 33 فعالية شملت الأدب والترجمة وبرامج الأطفال والنقاشات الأكاديمية والفنون الأدائية و٦ فعاليات ثقافية مصاحبة للمعرض ومشاركة أكثر من 60 ضيفا رومانيا مميزا إلي جانب مجموعة من الضيوف المصريين من كتاب ودبلوماسيين وشخصيات ثقافية وصحفيين .

وأضافت أن أكثر من ٣٥٠٠ متفرج شاهدوا عروض فرقة أنسامبلول فولكلوريك روماناسول التي أقيمت في أرض المعارض في أربعة أيام فقط وتم توزيع أكثر من أكثر من ٥٥٠٠ كتاب ومواد ترويجية فضلا عن اجراء أكثر من ٣٥ مقابلة إعلامية مع المسؤولين الرومانيين وكذلك 200 ألف مشاهدة لمحتوي صفحة السفارة علي الفيس بوك خلال الأسبوعين الماضيين .. مشيرة إلي مشاركة 14 متطوع الذين قدموا الدعم والمساعدة في البرنامج الثقافي لنا بشكل يومي.

وأكدت أن الكتّاب والمترجمين الرومانيين يشكلون ركيزة هذا البرنامج حيث ساهمت أصواتهم ومواهبهم وأفكارهم في بناء جسور حقيقية بين الثقافات، فضلًا عن الأطفال والقراء الشباب، الذين أصبحت الأدب بالنسبة لهم لغة مشتركة للفضول والصداقة.

