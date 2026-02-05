سفيرة رومانيا بالقاهرة: سعيدة باختياري كضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب

قدمت سفيرة رومانيا بالقاهرة أوليفيا تودرين الشكر لوزيري الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو والروماني أندراس استفان ديمتر على دعمهم وتشجيعهم المتواصلين لهذا الحوار الثقافي المتميز في معرض الكتاب وكذلك إلى جميع الكتّاب والمترجمين الرومانيين، والعاملين في المجال الثقافي، وشركائنا في بوخارست، والمتطوعين المخلصين، وقبل كل شيء، إلى الجمهور المصري الغفير والمتفاعل.

وأعربت في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، عن سعادتها باختيار رومانيا ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار " كتب للأصدقاء : من نهر الدانوب إلي نهر النيل " الذي تزامن مع الاحتفال بمرور 120 عاما علي العلاقات الدبلوماسية المصرية الرومانية هذا العام مشيدة بالرقم القياسي لعدد الزائرين للمعرض الذي بلغ أكثر من 6 ألف شخص .

وقالت إن برنامج جناح رومانيا علي مدار 13 يوما تضمن 33 فعالية شملت الأدب والترجمة وبرامج الأطفال والنقاشات الأكاديمية والفنون الأدائية و٦ فعاليات ثقافية مصاحبة للمعرض ومشاركة أكثر من 60 ضيفا رومانيا مميزا إلي جانب مجموعة من الضيوف المصريين من كتاب ودبلوماسيين وشخصيات ثقافية وصحفيين .

وأضافت أن أكثر من ٣٥٠٠ متفرج شاهدوا عروض فرقة أنسامبلول فولكلوريك روماناسول التي أقيمت في أرض المعارض في أربعة أيام فقط وتم توزيع أكثر من أكثر من ٥٥٠٠ كتاب ومواد ترويجية فضلا عن اجراء أكثر من ٣٥ مقابلة إعلامية مع المسؤولين الرومانيين وكذلك 200 ألف مشاهدة لمحتوي صفحة السفارة علي الفيس بوك خلال الأسبوعين الماضيين .. مشيرة إلي مشاركة 14 متطوع الذين قدموا الدعم والمساعدة في البرنامج الثقافي لنا بشكل يومي.

وأكدت أن الكتّاب والمترجمين الرومانيين يشكلون ركيزة هذا البرنامج حيث ساهمت أصواتهم ومواهبهم وأفكارهم في بناء جسور حقيقية بين الثقافات، فضلًا عن الأطفال والقراء الشباب، الذين أصبحت الأدب بالنسبة لهم لغة مشتركة للفضول والصداقة.