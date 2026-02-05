تعرف على أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الخميس

شهدت أسعار الذهب اليوم، الخميس 5 فبراير 2026، استقراراً في بداية التعاملات، وذلك بعد آخر انخفاض وتراجع تم تسجيله أمس في نهاية التعاملات.

وجاءت أسعار الذهب اليوم، الخميس، في بداية التعاملات، كالتالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، الخميس 5 فبراير 2026، نحو 7634 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 6680 جنيهًا.

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل اليوم، الخميس، نحو 5725 جنيهًا، دون احتساب تكلفة المصنعية أو الدمغة.

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب، فقد سجل اليوم نحو 53440 جنيها.

وعلى الصعيد العالمي، تراجع سعر الأوقية بنسبة 0,25، وسجلت أوقية الذهب نحو 4964,89 دولاراً للبيع و4963,72 دولاراً للشراء.